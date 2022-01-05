出席內科聯歡晚會 總統期許未來成為台灣數位經濟基地

蔡英文總統今（5）日晚間出席「台北內湖科技園區發展協會20週年慶暨歲末聯歡晚會」，感謝產業界與政府共同努力，拚出亮眼經濟成績，並期許內湖科技園區未來成為台灣發展數位經濟和數位創新的關鍵基地。

蔡總統致詞時表示，去年一整年，感謝大家團結合作，台灣度過了許多挑戰，也感謝產業界共同努力，在經濟方面，我們拚出了亮眼的成績。

談及台灣的經濟成長率，蔡總統說，等到所有數據出來後，就可以向大家報告，但我們期待去年的經濟成長率能夠超過6%。至於現在的股市已經超過1萬8,000點，是有史以來最好紀錄。

她指出，尤其大內湖科技園區，是台灣第一座先由民間開發投資，再由政府放寬進駐產業項目，進而發展出來的都會型科技園區。內科匯集了相當豐沛的資金、技術和人才，近五年來營業額也以每年平均30%的速度成長，是國內十分重要的產業重鎮。

蔡總統提到，現在有6,700多家企業進駐內科，有很多世界知名的臺灣企業也把營運總部設在內科，包括光寶（2301）、仁寶（2324）、明基友達集團、鴻海（2317）、台達電（2308）、研華科技等等。這些企業，都是國內資、通訊、數位科技產業的龍頭，也是臺灣發展物聯網產業的關鍵推手。

蔡總統說，這幾年在大家的努力之下，台灣物聯網產值在2020年已經突破新台幣1.55兆元。現在，隨著AI、5G快速發展，物聯網的應用範圍也越來越廣泛。她相信，內科以後也會是台灣發展數位經濟和數位創新的關鍵基地。

她提到，去年全世界都受到疫情影響，台灣的經濟還是拚出了好成績，真的很不容易。如果公司去年營收不錯，也請大家要記得幫員工加薪，或至少增加年終獎金，讓員工更有力氣繼續打拚。今年，政府也會持續跟民間一起努力，讓台灣的發展越來越好。