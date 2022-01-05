台積電資深副總王建光申請5月退休 業務由李俊賢接掌

台積電在新年度將高階主管人事異變動，目前擔任企業規劃組織資深副總經理、也是元老級大將王建光申請5月退休，業務將由副總經理李俊賢接掌。

台積電今日證實王建光已提出申請5月退休，主因王建光在台積電長達35年時間，年約60多歲，因父母健在但年紀已大，孩子也已成家，他已到含飴弄孫年紀，退休不再忙於工作，也可多陪陪老人家。

據了解，王建光目前持有台積電股票約2,600張，以今天收盤價650元估算，市值近17億元，退休生活有充裕財富做後盾。

王建光是成大化學工程碩士，擁有硬底子的實務戰力，在台積電經營團隊因此一路被重用，他比台積電董事長劉德音、總裁魏哲家還資深，與創辦人張忠謀、前副董事長曾繁城一起打拚、參與台積電發展歷程。

根據台積電官網，王建光於1987年公司甫成立時便加入，負責公司營運相關模組工程、製程整合、技術開發、新技術移轉、製造，和晶圓廠管理。曾擔任3廠／4廠廠長，14廠資深廠長、成熟技術事業總廠長和12吋廠總廠長。他致力於建置公司的生產技術和系統，支持先進製程的成功推出與量產，同時推動工廠由自動化生產移轉至數據導向及智慧製造的生產模式，投入打造公司的綠色製造環境等。

李俊賢畢業於中原大學化學系，美國紐約市立大學柏魯克學院企管碩士，曾任精采電子總經理、旺宏電子財務處長。2007年加入台積電，擔任主流技術、先進技術、研發組織的財務主管，協助完成多項產能擴充的策略專案，去年由資深處長升任副總。