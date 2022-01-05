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企業部署5G專網 老牌電信商與設備商都受惠

經濟日報 / 記者彭慧明/即時報導

本土研調機構DIGITIMES指出，有數家市調機構預估，至2025年總計LTE和5G專網市場規模可逾50億美元；GSA調查亦指出，至2021年底約有逾600家企業或政府單位部署LTE或5G專網，其中5G佔比將達2成。初期部署5G專網者多為製造業大廠，不僅自身積極於數位轉型，歐盟或部分歐洲國家也視工業4.0為提振經濟的解方，以補助獎勵企業數位化轉型，遂吸引電信商、設備商和三大公有雲業者既競爭亦合作來拓展專網市場。

製造業為5G專網部署主力，年營收逾千億美元的車廠如福斯(Volkswagen)、豐田(Toyota)、戴姆勒(Daimler)旗下的賓士(Mercedes-Benz)、福特(Ford Motor)、通用汽車(General Motors)，皆已投入5G專網部署或測試。多家名列富比士2000大的製造商亦然，如日立(Hitachi)、德國化學公司巴斯夫(Basf)、空中巴士(Airbus)、鋼鐵業者ArcelorMittal等。

製造業以兩個方向部署或測試5G專網，一為藉網路全覆蓋，使各組裝站點、生產設備等資訊可透明化並共享；二則為減少現場人力投入，如機械自動化、以自動導引車(Automated Guided Vehicle；AGV)進行搬運，或透過混合實境(Mixed Reality；MR)或擴增實境(Augmented Reality；AR)提供遠距教學服務，降低工程人員需至現場排除障礙的狀況。

首波部署5G專網的業者多偏好與電信商和諾基亞(Nokia)、愛立信(Ericsson)合作，且多採公網搭配專屬設備模式建置專網。儘管5G開啟專頻專網商機，然僅日系業者如富士通(Fujitsu)因欲銷售專網設備和服務，而積極以日本釋出的專頻建置專網。

5G 製造業 諾基亞

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