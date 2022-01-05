台積電資深副總王建光申請退休 交棒年輕一代
台積電（2330）近日高階主管職務異動與調整消息頻傳，今(5)日並傳出台積電企業規劃組織資深副總經理王建光申請退休，相關業務並將交棒年輕一代，由副總經理李俊賢接任。台積電今日證實相關消息。
依據台積電官方網站介紹，王建光現任台積電企業規劃組織資深副總經理，負責台積公司之產品定價、市場分析暨預測、產能/成本/資本支出之資源規劃、生產管理以及企業流程規劃等重要業務。
王建光於國立成功大學取得化學工程學士和碩士學位，是在1987年台積電甫成立時便加入，負責公司營運相關的多種業務，包括模組工程、製程整合、技術開發、新技術移轉、製造，和晶圓廠管理。王建光曾擔任三廠/四廠廠長，以及十四廠資深廠長、成熟技術事業總廠長和十二吋廠總廠長。
依據官網介紹，王建光致力於建置台積公司的生產技術和系統，以支持先進製程的成功推出與量產，同時推動工廠由自動化生產移轉至數據導向及智慧製造的生產模式。他亦投入打造台積公司的綠色製造環境，包括綠建築、節能減碳、水回收、廢棄物減量、循環經濟等及其他相關作為來落實台積公司對永續的承諾。
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