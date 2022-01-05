鴻海2021年營收5.94兆元 再創新高

鴻海今（5）日公布2021年全年自結營收5.94兆元，年增10.86%，創歷年同期新高，優於市場預期；值得注意的是，在全球對雲端儲存、雲計算的龐大需求帶動下，鴻海集團伺服器年營收已接近兆元。

鴻海去年12月營收6607億元，月增6.27%，年減7.44%，為歷年同期第三高；四大產品線營收同步呈現月增走勢，其中，因為整體供應鏈狀況改善優於預期，使得「消費智能產品類別」需求維持高檔，同時帶動「電腦終端產品類別」強勁成長。

鴻海去年第四季營收達1.83兆元，季增30.60%，年減8.69%，第四季營收數字創歷年同期次高；而從各產品線營收來看，除了「電腦終端產品類別」持平之外，其餘三大產品類別相較第三季皆成長，優於公司及市場預期。

綜觀鴻海2021年各產品線表現，「消費智能產品類別」仍舊維持強勁成長，「元件及其他產品類別」成長次之，「電腦終端產品類別」及「雲端網路產品類別」約略持平，明顯優於公司預期，也優於市場預估。

展望今年，在元宇宙、雲端服務持續發熱帶動下，法人看好鴻海雲端網路產品線可望持續強勁成長，而半導體產品營收走勢，也可持續關注。