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晶片需求強勁、代工利潤率上升 三星Q4利潤或創歷史新高

集微網 / 集微網

集微網消息，分析師預計，由於服務器內存晶片需求強勁，以及代工製造利潤率上升，三星電子有望公佈創紀錄的第四季度利潤。

據路透社報導，Refinitiv SmartEstimate的14位分析師分析，三星電子截至2021年12月的季度營業利潤可能達到15.2萬億韓元(合127億美元)，較上年同期增長68%，略高於2017年第四季度創紀錄的15.15萬億韓元。

三星電子的股價在過去兩個月裡上漲了約12%，人們預計，由於新的數據中心以及對影片、遊戯、會議和其他流媒體服務的需求，存儲晶片的價格將在2022年上漲。KB Securities分析師Jeff Kim表示:「與此前的擔憂相反，半導體行業可能會看到內存和非內存領域客戶的需求大幅增加。」

代工業務方面，「截至12月，亞馬遜、微軟和Meta等北美主要數據中心公司的內存晶片訂單穩步增加……預計到2023年為止，三星電子的代工業務將獲得2年的訂單。」分析師稱，由於交付量增加和價格上漲，三星晶片代工業務，盈利能力也較上一季度大幅提高，營業利潤率達到10%-20%。

據五位分析師的平均預測，三星第四季度的整體晶片利潤可能達到9.7萬億韓元，是去年3.85萬億韓元的兩倍多。

對於三星的移動業務，分析師表示，由於零部件短缺狀況緩解，出貨量可能較上一季度略有上升。三星的移動業務最近被合併為一個單獨的設備體驗部門，與電視和家電業務合併。據五位分析師的平均預測，移動業務的營業利潤可能維3萬億韓元左右，增長約24%。

三星電子將於5日公佈財報初步數據。投資者將在本月晚些時候了解三星的全面業績及其西安NAND閃存晶片制造工廠的最新情況。此前官方稱該工廠由於當地疫情管制暫停了運營。但TrendForce上周表示，該工廠目前仍在生產，沒有出現嚴重的中斷。

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