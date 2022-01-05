業內消息稱日產採取多種措施以解決晶片短缺問題

集微網消息，在汽車晶片短缺正在緩解的同時，一些電子元件供應商繼續推遲交貨日期。這種情況促使日產等汽車製造商調整設計以使用不同類型的晶片，甚至考慮獨立生產晶片。

據digitimes援引日經消息報導，8家因晶片和零部件短缺而減產的汽車製造商的全球產量已有所改善，減產幅度已經從2021年9月的35%改善到10月的25%和11月的7%。但一些汽車製造商和電子元件供應商對短缺狀況是否有所好轉，仍持保守態度，村田製作所就是其中之一。

該公司總裁中島規巨（Norio Nakajima）表示，「儘管自2021年10月以來對組件的需求有所放緩，但村田製作所仍然很難獲得用於汽車 WiFi 模塊和電池管理 IC 的晶片。因此，公司必須為持續的交貨延遲道歉。」

「目前很難迅速緩解全球供應鏈中斷。由於短缺，村田製作所的一些客戶已經用先進節點取代了成熟節點的晶片。訂購者要到2022年才能收到晶片。此外，對終端產品的需求依舊強勁。」中島規巨說道。

日產高級副總裁Hiroki Hasegawa也指出，雖然日產曾因地震等突發事件採取了預防晶片和電子元件短缺的措施，但這遠遠不夠，日產正在經歷減產，需要調整其汽車設計。

據了解，日產已經審查了其當前車型是否配備了定制ASIC或標準IC，考慮爲所有汽車使用標準IC。此外，日產意識到必須增加晶片庫存以及時應對短缺情況，該公司考慮與晶片供應商的合同從一次性交易改為在特定時期內的持續供應。

與此同時，日產也在考慮實施更爲激進的策略，例如自己製造某些晶片，其正在與包括雷諾在內的合作夥伴商討相關事宜。