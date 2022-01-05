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鴻海嘉年華本月線上登場 滿滿元宇宙、電動車大平台

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
2022年鴻海集團嘉年華將在23日線上舉行。圖/鴻海臉書
2022年鴻海集團嘉年華將在23日線上舉行。圖/鴻海臉書

鴻海（2317）今（5）日正式在其官方臉書粉絲團宣布，2022年鴻海集團嘉年華將在23日線上舉行。外界預期，包括鴻海創辦人郭台銘、鴻海董事長劉揚偉等將致詞，感謝集團同仁辛勞。

由鴻海釋出的2022年鴻海集團嘉年華活動海報觀察，主題是「愛在鴻海Love is all」，海報充滿滿滿的元宇宙與電動車味道，加上鴻海今日因子公司樺漢（6414）攜手Google股價同歡，對鴻海集團股價後市更是備受期待。

因應COVID-19疫情，鴻海年度歡樂嘉年華活動在去年2月6日首次採取線上舉行，劉揚偉與郭台銘分別以科技化視覺效果輪流現身致詞，這次等於連續第二年也在線上與鴻海員工同歡。

鴻海指出，考量COVID-19（冠狀病毒疾病）疫情狀況與同仁健康，今年仍會以線上直播形式舉行，讓大家在家就能參與盛大嘉年華。

至於此次嘉年華會邀請哪些重量級嘉賓、以及抽獎獎項，鴻海表示，23日當天敬請期待。鴻海也向大手筆向同仁夥伴募集創意影片，入選優秀作品前10組，每組將頒發新台幣20萬元獎金。

鴻海 疫情 元宇宙

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