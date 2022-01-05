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戴爾在台推出XPS系列新筆電 預計3月中旬上市

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
戴爾（Dell）宣布屢獲殊榮的Dell XPS家族再添最強1成員 — 全新XPS 13 Plus筆記型電腦，預計將於今年3月18日於台灣上市。圖/戴爾提供
戴爾（Dell）宣布屢獲殊榮的Dell XPS家族再添最強1成員 — 全新XPS 13 Plus筆記型電腦，預計將於今年3月18日於台灣上市。圖/戴爾提供

PC品牌大廠戴爾（Dell）今（5）日宣布，屢獲殊榮的Dell XPS家族再添最強1成員 — 全新XPS 13 Plus筆記型電腦，預計將於今年3月18日於台灣上市，同時戴爾也釋出UltraSharp 32 4K視訊會議螢幕，預計於3月中於台灣上市。

戴爾指出，全新XPS 13 Plus從效能、設計一直到包裝，由裡到外去蕪存菁，為用戶提供一個更全方位無縫使用體驗。不僅簡化筆電介面設計，並搭載領先同級產品的無邊框顯示器，更可突顯用戶在螢幕上的創意發想及創作成果。

此外，頂尖的電池續航技術確保用戶能行遍各處，不受充電牽絆。XPS 13 Plus透過Express Charge 2.0技術，不到一小時就能快速充至 80% 電量。機身十分輕薄，可謂是具有強大效能卻身輕如燕。

全新XPS 13 Plus筆記型電腦採用充滿現代風格的極簡設計，搭配無縫滑順的鍵盤、功能列、觸控板以及掌托，簡約與經典的外觀完美結合弧形邊緣的機身線條。整體設計沒有浪費一絲空間，時尚的無邊際介面簡化了整體設計，形成了一個乾淨、和諧的表面。

此外，日趨數位化的現今社會，選擇合適的協作工具至關重要。甫榮獲CES創新獎的全新Dell UltraSharp 32 4K視訊會議螢幕，搭載開創性的UltraSharp網路攝影機、雙陣列低迴聲麥克風以及14W揚聲器，提供最好的協作與視覺體驗，為用戶帶來身歷其境的感受。

戴爾表示，突破性的IPS Black技術與VESA DisplayHDR 400能讓用戶看到更細膩的畫面細節、對比與色彩，此外，ComfortView Plus 技術不僅可降低有害藍光，同時能維持色彩精準度。

在視訊會議功能方面，新款UltraSharp通過Microsoft Teams認證，用戶可快速開關靜音功能，運用SafeShutter開啟/關閉攝影機，以及快速登入與登出等隱私及工具功能。

戴爾 筆記型電腦 螢幕 視訊 顯示器

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