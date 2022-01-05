獲台積電先進製程支援 超微新處理器、顯示卡火力全開

配合全球最大消費性電子展美國CES開展，美商超微（AMD）總裁暨執行長蘇姿丰今日宣布推出AMD Ryzen6000系列處理器及AMD Radeon顯示卡，採用台積電6奈米先進製程，預估在年前底配合筆廠大廠推出200款產品搶市；蘇姿丰並預告將於今年下半年，推出採用台積電5奈米的AMD Ryzen7000處理器，迎合市場對高效能運算需求。

蘇姿丰今日透過線上新產品在發表會，發布AMD推出超過30款新產品，其中包括：

• 20款全新AMD Ryzen 6000系列處理器，為筆電提供最強大的內顯。 • 3款全新AMD Radeon RX 6000S系列GPU，瞄準輕薄遊戲筆電。 • 5款全新AMD Radeon RX 6000M系列GPU，鎖定高階遊戲筆電機種。 • 新款Radeon RX 6500 XT與Radeon RX 6400桌上型顯示卡，帶來卓越1080p遊戲體驗 • 更新版AMD智慧技術，提升AMD Advantage筆電的效能與延長電池續航力 • 即將釋出的AMD Software: Adrenalin Edition繪圖驅動軟體，包含基於驅動軟體的全新AMD Radeon Super Resolution (RSR)空間放大技術

蘇姿丰表示，配合新處理器及新顯示卡推出，預計各大PC供應商，將於2022年推出超過200款搭載AMD核心的全新高階筆電，瞄準消費者、遊戲玩家以及專業人士等客群，其中包括超過20款全新AMD Advantage筆電，隨時隨地提供頂尖的行動遊戲體驗。

此外，AMD發表Ryzen 7 5800X3D桌上型處理器，為首款使用3D堆疊小晶片（chiplet）的消費級PC處理器，顯著提升遊戲效能。

蘇姿丰更預告將在2022年下半年推出AMD Ryzen 7000系列桌上型處理器，採用新一代5奈米Zen 4架構的處理器核心以及全新Socket AM5平台，新平台包含LGA插槽、支援PCIe5.0介面與DDR5記憶體。

蘇姿丰表示，很高興在新的一年發表超過30款全新處理器，在PC市場的各個領域推動高效能運算的發展。

她說，AMD最新的Ryzen和Radeon處理器顯著擴展公司的領先產品陣容，為遊戲玩家、創作者和專業人士帶來更高效能、全新功能以及獨特的體驗。對於PC產業與AMD來說，今年將成為另一成長強勁的一年。