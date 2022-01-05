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分析師估Meta Quest3今年出貨100至200萬部 玉晶光得利

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
郭明錤預估Meta將在下半年中發佈新款高階VR頭戴裝置Oculus Quest 3。圖／中央社
郭明錤預估Meta將在下半年中發佈新款高階VR頭戴裝置Oculus Quest 3。圖／中央社

天風國際證券分析師郭明錤今（5）日最新報告表示，玉晶光（3406）取得Meta新款高階VR裝置的高單價貼合訂單，除可挹注旺季營收及獲利，且可降低過度依賴手機鏡頭的風險；他預估，Meta將在下半年中發佈新款高階VR頭戴裝置Oculus Quest 3，預計今年出貨量為100～200萬部；郭明錤看好玉晶光為元宇宙頭戴裝置透鏡新商業模式與規格升級的最大贏家。

郭明錤指出，Quest 3是首度採用Mini LED面板的Meta VR裝置，預計將配備兩個2.48"的Mini LED面板，單價為美金25～30元，供應商為Sharp與JDI；另外，Quest 3也是首度採用2P Pancake透鏡的Meta VR裝置，預計配備兩個單價為美金10～15元的2P Pancake透鏡，供應商為玉晶光與舜宇光學，兩家公司各取得一半的訂單比重。

郭明錤說，玉晶光除生產Pancake透鏡，還需負責貼合Pancake透鏡與Mini LED面板，如果再包含相機鏡頭的貢獻，預估每個Quest 3對玉晶光的營收貢獻約達美金80～85元或以上，這個營收貢獻大約等同於45～55個或以上的高階7P鏡頭。

郭明錤強調，受惠於Quest 3訂單，預期玉晶光在今年旺季的月營收可達22~25億元，較去年的16~21億元增加，未來隨著AR/VR出貨量提升，及Pancake透鏡規格升級，將進一步推升玉晶光的營收成長。

郭明錤認為，蘋果的AR/MR頭戴裝置將會延後到今年底，較顯著的出貨量則要到明年第1季；蘋果的AR/MR延期有利於玉晶光縮小與揚明光（3504）在Pancake透鏡生產的良率差距，目前玉晶光的生產良率已趕上揚明光，有助提升訂單比重及營收成長，預期若在最佳的情況下，玉晶光可望取得一半的訂單比重。

郭明錤表示，玉晶光為全球最大AR/VR 的Pancake/Fresnel透鏡供應商，且同時取得蘋果、Meta與Sony等一線品牌的Pancake/Fresnel透鏡訂單，看好玉晶光的領先優勢將可持續延續數年。

郭明錤指出，當大立光（3008）還在尋找新成長動能時，玉晶光已經成為元宇宙Pancake/Fresnel鏡頭的全球領導廠商；預期Meta的VR將在今年成長約30%至1,200萬部，有利玉晶光整體營收與非手機業務快速增長；預測Sony的PS5 VR將自今年第2季開始出貨，玉晶光與歌爾為高單價Fresnel透鏡供應商，各取得一半的訂單比重，將有助玉晶光淡季不淡。

另外，蘋果的AR/MR將自明年第1季開始顯著貢獻玉晶光營收動能；郭明錤強調，AR/VR裝置出貨量與Pancake透鏡規格未來仍有很大成長與升級空間，將有助於玉晶光的長期成長，玉晶光在Pancake/Fresnel透鏡設計與生產優勢，將可維持數年並帶動公司快速成長。

玉晶光 郭明錤 VR Meta 元宇宙

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