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天風證券郭明錤：玉晶光為元宇宙頭戴裝置最大贏家

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導
天風國際證券分析師郭明錤指出，台廠玉晶光取得Meta新款高階VR裝置的高單價貼合訂單，將成為元宇宙頭戴裝置最大贏家。（網路照片）
天風國際證券分析師郭明錤指出，台廠玉晶光取得Meta新款高階VR裝置的高單價貼合訂單，將成為元宇宙頭戴裝置最大贏家。（網路照片）

去(2021)年第4季以來，元宇宙題材全球發酵，成為國際資本市場關注的焦點，台系相關供應鏈也深受矚目。天風國際證券分析師郭明錤指出，台廠玉晶光（3406）將是元宇宙頭戴裝置透鏡的新商業模式與規格升級的最大贏家。

郭明錤今（5）日午盤時分發出最新的研究報告指出，玉晶光取得Meta新款高階VR裝置的高單價貼合訂單，此全新事業對玉晶光意義非凡，不但可顯著挹注旺季營收與獲利，並可顯著降低過度依賴手機鏡頭的風險。

此外，蘋果（Apple）的AR/MR延期有利於玉晶光縮小與取得NPI的揚明光之Pancake透鏡生產良率差距。目前玉晶光的生產良率，已趕上揚明光（3504）的水準，有利訂單比重提升與營收成長。

而玉晶光為全球最大AR/VR 的Pancake/Fresnel透鏡供應商，僅玉晶光同時取得Apple、Meta與Sony等一線品牌的Pancake/Fresnel透鏡訂單，就可使玉晶光的領先優勢將可持續延續數年。

有鑑於相關因素發酵，郭明錤直指台廠玉晶光將是元宇宙頭戴裝置透鏡的新商業模式與規格升級的最大贏家。玉晶光今日股價逆勢走強，午盤時上漲14元、漲幅2.5%，最高價來到578元，創下本波反彈以來波段新高。

玉晶光 元宇宙

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