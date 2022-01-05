華碩、微星CES展新品 攻電競元宇宙

華碩（2357）、微星（2377）今（5）日於CES展期期間推出年度新品，微星科技推出15款電競及3款創作者新筆電，華碩也推出全球首款4K雙螢幕電競筆電與周邊如電競螢幕、電競路由器等。

因應元宇宙超級年到來，全球電競、創作與商務PC領導品牌微星科技在CES火力全開，1月5日首場GAMEVERSE線上發表會，在Intel、NVIDIA新一代處理器及顯示晶片加持下，一口氣推出15款電競及3款創作者新筆電，包含多款為創作與探索元宇宙打造的Meta-Ready高效能筆電，全力搶攻元宇宙商機。

華碩ROG玩家共和國今日舉行CES 2022 ROG《For Those Who Dare:The Rise of Gamers》線上發表會，揭曉一系列創新頂尖戰備，包括地表最強二合一電競筆電ROG Flow Z13；全球首款4K雙螢幕電競筆電ROG Zephyrus Duo 16；全球熱賣的ROG Zephyrus G14、ROG Strix SCAR和ROG Strix G電競筆電迎來系列升級。

周邊配件方面，ROG則推出世界第一款1440p/360Hz電競螢幕ROG Swift 360Hz PG27AQN；視覺絕美的OLED電競螢幕ROG Swift OLED PG42UQ/PG48UQ；全球首款四頻WiFi 6E電競路由器ROG Rapture GT-AXE16000；ROG Fusion II 500/300電競耳機；ROG Strix Flare II Animate/Strix Flare II電競鍵盤；ROG Chakram X電競滑鼠；以及多款ROG Archer電競包款。

華碩表示，2021 CES發表會中驚豔玩家的ROG Citadel XV互動式體驗，迎來2022更新版本，同樣與全球超過2,000萬玩家的訓練平台Aim Lab合作開發。嶄新故事情節、角色、圖像與迷你遊戲，加上擴增18倍的地圖與驚喜彩蛋，以ROG設計語彙打造超越期待的虛擬冒險體驗，裡頭更有CES 2022發表的所有創新裝備，供玩家盡情探索。

華碩早盤上揚0.27％、股價來到每股378.00元，微星早盤股價也上揚0.31％、來到每股162.00元。