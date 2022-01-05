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美國CES大展登場 華碩宏碁電競新品亮相

中央社 / 台北5日電

2022美國消費性電子展（CES）登場，華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國今天發表全球首款4K雙螢幕電競筆電及其他周邊配件；宏碁也擴充電競產品陣容，推出搭載新款處理器的電競筆電、電競桌機和顯示器。

ROG玩家共和國今天舉辦線上發表會，推出二合一電競筆電ROG Flow Z13、全球首款4K雙螢幕電競筆電ROG Zephyrus Duo 16以及其他升級款電競筆電。

ROG今年旗艦產品Zephyrus Duo 16配備16吋主螢幕，掀開筆電時，第二螢幕透過全新四向螢幕轉軸抬升並向後滑動，可無縫銜接主螢幕，提供寬廣視野與沉浸感。

周邊配件方面，ROG推出世界第一款1440p/360Hz電競螢幕ROG Swift 360Hz PG27AQN，使用全新液晶類型，具更高的雙折射和更低的黏度，液晶能比過去更快切換並反射背光光線，液晶分子也被安排得更有效率，大幅提升反應能力和速度。

宏碁則宣布推出Predator Triton 500 SE、PredatorHelios 300、Acer Nitro 5系列升級款電競筆電，皆主打最新第12代Intel Core處理器、NVIDIA GeForce RTX 30系列筆電顯示晶片。

宏碁另發表Predator Orion 5000電競桌機升級機款、中階Predator Orion 3000電競系列桌機，以及配備獨立顯示晶片的高性能輕薄筆電Swift X系列14吋、16吋全新機型。

電競大廠微星今天在線上發表會推出15款電競及3款創作者新筆電，包含為創作與探索元宇宙（Metaverse）打造的高效能筆電，搶攻元宇宙商機。

電競筆電 雙螢幕 ROG

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