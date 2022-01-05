微星電競與創作者筆電登場 為創作與探索元宇宙打造

全球電競、創作與商務筆電領導品牌MSI微星（2377）今（5）日舉辦MSI Gameverse全球線上發表會，搭載最新第12代Intel ® Core™ H系列處理器及NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti筆記型電腦GPU的全新機款震撼登場！同時，MSI也發布最新獨家研發的高效散熱技術，能將筆電效能推升至全新境界！

此外，本次發表產品中也包含多款為創作與探索元宇宙打造的Meta-Ready高效能筆電，讓使用者能輕鬆進入寬闊的虛擬世界！本次發表會推出的全新系列筆電，將有多款搶先在台上市，預計將於1月底開放預購，早鳥活動期間將享有獨家優惠。

一直以來，MSI致力於美學設計、極致效能與絕佳使用者體驗的完美結合。現在，MSI宣布將帶領消費者進入MSI Gameverse的全新視野。不論是內容創作者或VR虛擬實境使用者，MSI全新推出的高效能筆電能為熱愛最新科技的工作人士與消費者搭起進入元宇宙的橋樑！MSI全球筆電業務暨行銷處總監陳禮群(Derek Chen)指出：「為滿足創建與探索元宇宙蓬勃發展的需求，MSI率先推出全系列為元宇宙打造的Meta-Ready高效能筆電」！

發表會中，MSI宣布專為Intel® Core™ i9處理器，推出全新獨家的「相變式液態金屬散熱技術」，相變式液態金屬散熱片於攝氏58度時，將由固態轉換為液態，填滿處理器晶圓頂部和散熱模組底部接觸的空隙，大幅提升熱傳導效率。相較於傳統散熱膏，相變式液態金屬散熱技術能更快速地將處理器工作熱量傳導至散熱模組，以達到最佳冷卻的效果。運用這項創新的散熱技術，能帶來處理器高達10%的整體效能提升！

MSI發表最新旗艦機款Stealth GS77電競筆電，榮獲2022年CES創新獎的Stealth GS77採用全新設計，將軸承往機身中間集中，並使用更堅固的材質打造，耐用度較前一代筆電提升兩倍之多。Stealth GS77採用纖薄黑魂的質感簡約設計，讓你能在工作和遊戲之間輕鬆轉換。