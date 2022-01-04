瑞昱Q1或上調Wi-Fi SoC、以太網晶片報價

集微網消息，據業內人士透露，網絡晶片供應商瑞昱半導體將在2022年第一季度提高其Wi-Fi SoC和以太網晶片的報價，以反映代工成本的增加。

《電子時報》援引上述人士稱，用於消費應用的網絡晶片預計將在2022年達到市場平衡，但用於基礎設施、汽車電子、商業和工業應用的網絡晶片將在今年穩步增長，這將促使供應商提高價格。

不過，相較於代工成本10%的漲幅，網絡晶片的平均報價漲幅僅在5%左右，由於晶片供應商在2021年的漲價幅度超過了其上遊材料成本的增加幅度，客戶越來越不願接受晶片供應商進一步的價格上漲。

據了解，網絡晶片大多使用28-40nm的成熟工藝節點制造，有些遷移到16nm。消息人士稱，在2023年成熟節點新增容量上線後，網絡IC價格預計將面臨市場逐步平衡帶來的下行壓力。



