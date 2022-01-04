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羅昇結合資騰科技 搶攻半導體智慧製造服務商機

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

佳世達旗下、智動化技術服務專家羅昇企業（8374）今（4）日董事會通過投資案，為優化半導體事業佈局，提供智慧製造客戶全方位的產品與服務，將取得資騰科技60％股權，總投資額共1.87億元，共同爭取半導體客戶智慧製造的服務商機。

羅昇企業總經理李長堅表示，在5G、AI、電動車、物聯網、大數據等新興應用持續發展，半導體產業已成為世界各國極力重視並推動的政策方向，資騰科技深耕半導體設備相關業務34年，客戶涵蓋兩岸光電、半導體龍頭大廠，相信這次的結盟，藉由集團資源及支持，雙方協助彼此快速擴張搶占智慧化商機，並提供更即時的客戶服務，共創更大的經營績效，提升獲利水準。

羅昇擁有國內外超過2,500多種工廠自動化零件商品，在兩岸自動化機械設備製造業服務逾7,000多家客戶；資騰科技主要核心業務為半導體、光電及太陽能相關設備、耗材及零組件之代理銷售及技術服務業務；雙方的產品與通路均具有互補性。

透過雙方的合作，未來共享佳世達集團業務及營運各項資源，深化雙方在智慧製造領域的生意推廣，攜手搶攻製造業、尤其是半導體產業客戶的數位轉型商機。

回顧2021年，在終端應用的高科技產品市場需求增加及企業數位轉型趨力下，導致晶片產能吃緊，帶動全球半導體設備大幅成長33.8%。臺灣半導體設備產業產值因此受惠，工研院IEKCQM統計，2021年臺灣半導體設備產值為1,167.7億元，成長達28.7%。展望2022年，在疫情逐漸控制下，全球經濟與設備展望正向，預測臺灣半導體設備產業將再成長5%以上，產值有望達到1,226.5億元規模。

半導體 佳世達

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