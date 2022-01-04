友通去年12月營收再創新高 年底出貨暢旺
友通（2397） 今日 (4) 公布2021年12月自結合併營收14.9億元，較11月營收新高紀錄14.4億元，再成長3.5%，較去年同期成長101.5%，加速消化已接訂單。
友通自結累積2021年自結合併營收132.1億元，較2020年83.5億元，年增58.2%。
展望2022年，工業電腦的需求依舊強勁，自動化、基礎建設、數位轉型帶起了「IPC換機潮」，而車用、網通5G、AIoT、伺服器等領域更是不斷增溫。MIC產業報告預估未來三年，台灣IPC整體產值將持續維持每年6至9% 的成長速度。
友通指出，新的一年友通將持續提升產能，滿足不同應用的客戶需求，未來將攜手集團夥伴，除了聚焦在既有的自動化、5G、AIoT等產品，而未來也將拓展市場到綠能、資安、Fintech等應用，掌握成長快速的市場新商機。
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