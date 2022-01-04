台積電今年度首發54億元綠色債券 定價完成

台積電（2330）今日公告，公司111年度第1期無擔保普通公司債(綠色債券)的主要發行條件，今年度首度發行綠債發行總額為新台幣54億元整，依發行期限之不同分為甲類及乙類2種。

台積電也提到，公司於去年2月9日董事會通過募集無擔保普通公司債，此為完成111年度第1期公司債(綠色債券)定價後之說明。

台積電說明，甲類發行金額為新台幣21億元整，乙類發行金額為新台幣33億元整。甲類發行期限為5年期、乙類發行期限為7年期。甲類固定年利率0.63%、乙類固定年利率0.72%。

台積電提到，募得價款之用途及運用計畫為綠建築及綠色環保相關之資本支出，承銷方式：委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷，公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司，承銷或代銷機構：委任元大證券股份有限公司為主辦承銷商。