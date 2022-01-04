光耀去年12月營收1.51億元 月增11%

中小尺寸光學膜廠光耀（3666）今（4）日公告去年12月合併營收1.51億元，月增11%，年減3.3%。光耀去年第4季合併營收4.07億元，季增8.5%，年減27.5%。累計去年全年合併營收17.27億元，年減5.8%。

光耀是面板雙虎的光學膜供應商，其中，穩定交貨予群創（3481）應用在筆記型電腦、平板電腦；並積極推廣應用於車載顯示器、高階筆記型電腦等產品。並透過華南裁切與背光模組廠通路，進入智慧手機供應鏈，提升整理銷售業績與獲利。供應友達（2409）是以筆記型電腦為主力，並進行新機種與替代機種的認證作業；除稜鏡產品外，也耕耘上、下擴散膜市場。

實施庫藏股的光耀，日前公告累計已買回250萬股，占公司已發行股份總數比率4.27%；平均每股買回價格33.37元。

光耀今天股價下跌0.55元，收34.5元。