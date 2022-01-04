矽格12月營收回溫 全年營收增逾三成並創歷史新高

IC封測廠矽格（6257）今年以來營運維持成長，前二個月營收雖因淡季效應略有降溫，但去年12月營收再回溫，單月營收較上月成長逾14%，累計去年全年營收達到166.81億元，年成長達到34.22%，並創下年度營收的歷史新高。

矽格12月營收為15.18億元，較上月成長14.47%，年成長25.47%，累計去年第四季營收為42.91億元，較第三季略下滑8.32%，主要因季節性因素影響，累計去年全年營收達到166.81億元，年成長達到34.22%，並創下年度營收的歷史新高。

該公司持續看好今年測試業績成長，預期今年在包括5G、AI、HPC、手機、車用五大晶片測試需求仍將維持成長，再加上該公司拿下美系新客戶訂單，預期該公司今年全年營收將可望較去年持續成長。

該公司也進一步指出，矽格持續與台系IC設計大廠合作，去年隨著客戶手機晶片銷量大增，來自5G測試的營收比重已達25%，已達成預定的目標，對於後市，該公司也預期，在客戶推出新款5G旗艦手機晶片，以及其他應用陸續萌芽下，今年5G營收比重將挑戰達30%。