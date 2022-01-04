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中環去年11月EPS 0.2元

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

光碟片大廠中環（2323）因近期股價波動劇烈，今（4）日應主管機關要求公布近期財務數字，去年11月歸屬母公司業主淨利達2.34億元，年減35.5%，單月每股純益（EPS）為0.2元。

中環近期因宣布將採用NFT（非同質化代幣）技術，藉此發展轉投資電影文創事業威秀影城，帶動股價「驚驚漲」，連續十天上漲，波段漲幅達44.13%。今日收在12.9元，上漲0.35元、漲幅2.78%。

中環公布去年11月個體營收為3.15億元，年減6.9%。稅前淨利2.34億元，年減35.5%。歸屬母公司業主淨利2.34億元，年減35.5%，單月每股純益為0.2元。

中環目前持有威秀持股達3成，為集團旗下文創事業重要領頭羊，隨著NFT成為文創產業今年最熱應用，威秀目前已跟美國迪士尼洽談，規劃明年推出的電影，將新片結合NFT周邊商品，採取綁預售票形式推出。

威秀表示，NFT數位周邊商品結合電影預售票形式只是初步規劃，未來看市場接受度，再做進一步規畫。另外，威秀也可以與台灣數位藝術家合作，推出針對電影或大IP的數位作品。

中環董事長翁明顯先前指出，中環集團除了威秀可以發展NFT外，旗下還有美術館、紅酒等文創事業，這些都可以跟元宇宙結合，而中環先前併購的Verbatim，已成立電競品牌「SureFire」，並成功打入歐洲電競市場，也可以發展NFT產品。

此外，中環整合Verbatim雙方研發能量，結合區塊鏈技術，預計將於明年推出具有前瞻概念的雲端儲存商業模式，初期鎖定北美市場，客戶將以中小企業為主，目標要打造「高效率、低成本 」的資料中心解決方案。

展望明年營運，翁明顯表示，受惠於雲端儲存、電競及智慧家庭等 新產品的推出，以及強攻Value-add產品市場，加上集團觸控事業在車用及航太領域的成長，明年營收可望突破今年的表現。

中環 NFT

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