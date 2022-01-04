調研估：2022年手機用AMOLED面板 市場滲透率上看46%

根據集邦科技（TrendForce）研究顯示，受惠於蘋果（Apple）、三星（Samsung）與其他中國大陸品牌擴大導入AMOLED機種，2021年手機用AMOLED面板市場滲透率為42%，2022年在各家面板廠持續投資AMOLED產線擴張下，預計滲透率可攀升至46%。然而，AMOLED DDI供貨持續緊張及手機品牌擴大採用AMOLED面板的意願程度，將是影響明年AMOLED市場滲透率的關鍵。

手機用AMOLED DDI供貨持續緊張

AMOLED DDI製程需使用40nm與28nm中壓8V的專用製程，然2021年專用製程產能供給有限，加上三星位於德州奧斯汀晶圓廠2021年初因暴風雪停工，導致AMOLED DDI缺貨問題嚴重；2022年新增產能的部分包含聯電（2303）（UMC）28nm與中芯國際（SMIC）40nm，但因為擴產的產能仍無法有效滿足品牌對AMOLED DDI的需求，且三星晶圓廠未來持續縮減OLED DDIC的生產規模，預期2022年AMOLED DDI仍存在缺貨問題。

TrendForce表示，聯電28nm AMOLED DDI主要的擴產計畫將於2023年底完成，故預期2023年AMOLED DDI供貨緊張問題將獲得緩解。此外，其他晶圓代工廠均有開發AMOLED DDI專用製程的規劃，不過由於開發時程較晚，對2022年AMOLED DDI缺貨問題並無實質幫助。面對AMOLED DDI專用製程產能的限制，除了傳統一線驅動IC大廠積極預定大部分的產能之外，其他驅動IC廠商也搶爭有限產能，以求打入AMOLED面板廠供應鏈。

手機品牌擴大採用AMOLED面板的意願

面對AMOLED的面板技術逐漸成熟與產品良率不斷提升下，市場滲透率將從2021年42%提升至2022年的46%，壓縮LTPS面板在中階市場的市占，驅使面板廠將LTPS產能轉往中尺寸應用。然而手機品牌2022年面臨AMOLED DDI仍有缺貨的風險，加上AMOLED面板價格居高不下，與其他半導體零組件價格持續上揚等狀況，品牌為維持其獲利狀況與衝刺全年出貨的目標，TrendForce預期可能將少部分AMOLED產品改為使用LCD面板，以衝刺中低階手機市場出貨量，讓LTPS面板廠在中階手機市場稍微獲得喘息的空間。