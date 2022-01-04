輝達與AMD將推新顯卡 台板卡業者受惠

輝達（Nvidia）與超微（AMD）將在2022美國消費電子展（CES）競相推出新一代顯示卡，預期將為微星（2377）、技嘉（2376）、華擎（3515）與撼訊（6150）等顯示卡廠，增添2022第1季成長力道，並有機會提升出貨單價，衝刺營收。

外電報導，輝達將推出 RTX 3090 Ti 桌上型PC顯卡和 RTX 3080 Ti 等電競筆電顯卡。 其中RTX 3090 Ti 顯卡預計擁有 10752 CUDA 核心，配備 24GB 21Gbps GDDR6X 顯存。 顯卡上的顯存顆粒將從24顆縮減到12顆，這將簡化PCB的設計。

AMD則將發布兩款Navi 24核心的主流卡：RX 6500 XT、RX 6400，並且會升級6nm製程。從最新爆料來看，RX 6500 XT的時脈會是個亮點，消息人士指稱遊戲時脈可達2610MHz，加速時脈最高可達2815MHz，這是官方顯示卡中的新高了，較目前水準至少高出10%左右。

微星就表示，2022年英特爾將加入顯示卡戰局，會很精采，顯卡供應商平均兩年會推出新品，新品價格一定會增加，目前市場上低階顯卡已經非常少人在做，高端市場也少，大部分都是中階顯示卡較多，而且輝達也將推出新一代顯卡，將使得整個市場超精采 。

撼訊也表示，顯示卡持續缺貨，一做完就賣出去，沒有庫存，2022年第1季還是很精彩，該公司台灣新廠預定2022年第2季投產，同時看好虛擬與實體結合的龐大商機，例如虛擬貨幣與元宇宙，也將有助顯示卡未來發展。

技嘉也認為，2022年主機板、顯卡的銷售量不會掉，其中主機板銷量一定會再增加，伺服器2021年與2022年都是50%成長，筆電則會翻倍成長。

技嘉2021年前三季產品營收比重，顯卡40%、主機板30%、伺服器20%、其他10%。2021年前三季主機板出貨900萬片，顯卡出貨320萬片。