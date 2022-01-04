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虎年好彩頭！雙A華碩、宏碁本週新品精銳盡出

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

CES即將登場，雙A宏碁（2353）、華碩（2357）也在本週強勢推出2022年新品，像是宏碁今（４）日發表三款最新Chromebook，華碩明日起也將一連兩日舉辦新品發表會，搶新品上市聲量。

宏碁今日發表三款最新Chromebook，主打安全、便利和價格親民，能滿足工作、娛樂、溝通需求的系列機種。三款新機尺寸、外型設計各有特色，且此三款Chromebook皆提供最新影音科技，滿足家庭、學生、混合辦公人士的多面向需求，更具備娛樂或視訊會議所需的優異影音技術，一機滿足工作、娛樂及上網交流等功能。

宏碁資訊產品事業筆記型產品總處長林恭正表示，全新Acer Chromebook對各種使用需求提供了最佳選擇，這三款產品性能強大、亦獨具特色，讓使用者在預算內可獲得最先進的技術體驗。現今，使用者需要的是可靠、方便，且能夠滿足在家工作、線上交流及娛樂的科技產品，這正是本次全新發表三款Acer Chromebook皆具備的功能。

華碩分別在1月5日、6日舉辦新品發表會，包含在5日登場的ROG《For Those Who Dare: The Rise of Gamers》推出電競相關產品，產品線涵蓋電競筆電、電競滑鼠及電競平板。華碩也預計1月6日舉辦 ASUS《The Incredible Unfolds》線上新品發表會。

華碩電競品牌ROG陸續釋出宣傳廣告，產品線涵蓋電競筆電、電競滑鼠及電競平板。華碩宣稱，將在這次發表會上帶來史上最強的電競平板。

電競筆電 華碩 Chromebook CES

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