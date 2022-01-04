晨星：晶片短缺下半年緩解 看好台積電財報獨強

晨星發布報告指出，一旦目前已宣布的大部分晶圓廠產能進入量產，晶片短缺2024年轉為過剩。在半導體產業中，台積電（2330）是唯一能維持自2020年第3季以來強勁財務表現的公司。

晨星發布「2024年亞洲晶圓代工廠可能由晶片短缺轉為過剩」的研究報告，分析元宇宙、物聯網及電動車等最新技術發展如何影響半導體產業。報告分析，元宇宙、電動汽車和人工智慧（AI）等熱門話題會一直出現，但就算所有這些話題名符其實，半導體過剩的情況依然會發生。

晨星駐港股票分析師及報告作者李旭暘（Phelix Lee）表示，元宇宙相關概念在未來五到10年還不會實現，除非出現「革命性」的顯示技術。元宇宙能為半導體公司帶來可觀的潛在優勢，但也可能失衡，具備先進設施有能力生產晶片的大型製造商才會是最大的獲益者。

報告預期，汽車應用及物聯網的晶片增量需求將低於2021年所新增晶片產能的一半。一旦代工廠產能投入量產，目前的晶片短缺情況將在2024年轉為過剩。至2025年，物聯網及汽車應用的成長只會占用晶片產能增量的40%。

報告指出，自動駕駛技術主要有利於台積電及三星電子等領先代工廠，其他代工廠則是小幅受惠於成熟產品外包比例提高。

在2021年，前五大代工廠的總資本支出預算增長65%，高於晨星預期。歷史周期顯示，資本支出強勁成長後，市場成長通常會顯著放緩。晨星預估，2022年下半年將出現半導體短缺緩解跡象。一旦大部分晶圓廠產能在2024年投入量產，就可能供過於求。

晨星對中芯國際未來三年股價前景並不樂觀，由於目前晶片價格上漲，且到2023年之前幾乎未新增產能。