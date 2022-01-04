今年AMOLED DDI供貨吃緊 聯電主要擴產計畫明年底完成

根據TrendForce研究顯示，今年手機用AMOLED面板市場滲透率可攀升至46%，但AMOLED DDI供貨仍然吃緊，TrendForce表示，聯電（2303）28nm AMOLED DDI主要擴產計畫將在2023年底完成，預期明年AMOLED DDI供貨緊張問題將獲得緩解。

TrendForce表示，受惠於蘋果（Apple）、三星（Samsung）與其他中國大陸品牌擴大導入AMOLED機種，去年手機用AMOLED面板市場滲透率為42%，今年在各家面板廠持續投資AMOLED產線擴張下，預計滲透率可攀升至46%。

TrendForce認為，AMOLED DDI供貨持續緊張及手機品牌擴大採用AMOLED面板的意願程度，將是影響明年AMOLED市場滲透率的關鍵。

TrendForce指出，AMOLED DDI製程需使用40nm與28nm中壓8V的專用製程，但去年專用製程產能供給有限，加上三星位於德州奧斯汀晶圓廠去年初因暴風雪停工，導致AMOLED DDI缺貨問題嚴重。

TrendForce說，今年新增產能部分包括聯電28nm與中芯國際40nm，但因為擴產的產能仍無法有效滿足品牌對AMOLED DDI的需求，且三星晶圓廠未來持續縮減OLED DDIC的生產規模，預期今年AMOLED DDI仍存在缺貨問題。

TrendForce表示，聯電28nm AMOLED DDI主要的擴產計畫將在2023年底完成，預期明年AMOLED DDI供貨緊張問題將獲得緩解。此外，其他晶圓代工廠均有開發AMOLED DDI專用製程的規劃，不過由於開發時程較晚，對今年AMOLED DDI缺貨問題並無實質幫助。

TrendForce說，面對AMOLED DDI專用製程產能的限制，除了傳統一線驅動IC大廠積極預定大部分的產能之外，其他驅動IC廠商也搶爭有限產能，以求打入AMOLED面板廠供應鏈。