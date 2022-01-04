CES揭幕 元宇宙帶動電競產業需求

眾所矚目的全球最大消費性電子展 CES 將於美西時間1月5日揭幕，今年將是自疫情襲擊全球以來，CES首次恢復實體展覽，預計將吸引全球的目光以及引領 未來消費性電子產品的趨勢。

快閃記憶體控制IC大廠群聯也在今年的CES展，展出新世代的電競儲存方案，迎接由5G無線技術帶動的電競與可攜式遊戲儲存需求。

群聯執行長潘健成表示，近期興起的元宇宙話題，透過AR/VR（擴增實境／虛擬實境）設備進入至虛擬世界，直接驅動電競產業的趨勢與需求，而其中的邊緣裝置 (包含 Gaming PC、Gaming NB、與 AR/VR 等) 以及雲端服務伺服器等，均需要相對應的儲存裝置 (Storage Devices)，確保遊戲以及虛擬世界的流暢度以及可靠度。群聯電子累積超過20年的客製化經驗以及自主研發能力，可完全滿足全球各類型客戶的需求。

群聯今年展出新世代的電競儲存方案，包含：群聯首款 PCIe Gen5固態硬碟 （SSD）旗艦控制晶片 PS5026，最高連續讀寫效能達 10000MB/s，適合高階 電競設備環境;新一代PCIe Gen4 DRAM-Less SSD控制晶片PS5021，極速超過 4800MB/s，並提供 11x13mm 的 BGA SSD 外觀尺寸，適合任何行動裝置設備使用， 例如遊戲筆電、電競手機、以及平板電腦等，是一款高速且低功耗的行動儲存方案。

此外，群聯目前的旗艦 PCIe Gen4 SSD 控制晶片 PS5018，最高效能達到 7400MB/s，為目前市場上速度最快的 PCIe Gen4 SSD 控制晶片，能為所有高階電 競系統與儲存應用提供最佳的使用者體驗。