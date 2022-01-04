中美晶集團今年將結構性大調薪 調幅近期敲定

中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭表示，為因應通膨及同業薪資結構，今年集團將要進行結構性薪資結構，除了參考軍公教調薪4%幅度外，還包括物價指數，但調薪幅度暫不對外公布，但她強調，由於中美晶大陽能本業轉盈，應會給員工小小驚喜。

徐秀蘭坦承，台積電大幅調整薪資結構，且每年招收大批員工，確實帶給業界 不小壓力。

她指出，中美晶及子公司環球晶今年將至少招募500人，公司在考慮物價上漲 且軍公教已決定調薪4%，因此今年也決定進行結構性調薪，希望藉此能吸引到優秀人才加入中美晶集團。

此外，在考量疫情又升高的趨勢，中美晶集團尾牙決定不開，將配發現金。

中美晶集團年節包括端午及中秋節都加發0.5個獎金，年終獎金固定1個月，但徐秀蘭表示，由於中美晶太陽能本業轉虧為盈，員工將會有小小驚喜。

由於中美晶集團去年獲利表現都不錯，今年二家公司訂單已都全數接滿，是業績持續成長的一年，不過對於去年兩公司的股利政策，徐秀蘭表示，中美晶今年重心在發展太陽能電廠，不是重資產，股利配發會比較高，環球晶因併購 案資本支出提高，在不希望提高股本下，股息配發率會稍降。

中美晶及環球晶都改為一年配息兩次。