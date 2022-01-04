台灣1月3日震後調查 DRAM、晶圓代工生產無礙

昨（3）日傍晚5時46分台灣東部海域發生芮氏規模約6.0地震，由於台灣DRAM與晶圓代工廠區大多集中於北部與中部，TrendForce今（4）日公布初步調查結果，確認各廠並無重大機台損害，生產正常運行，實際影響有限。

TrendForce表示，晶圓代工方面，台灣占全球產能高達51%，包括台積電（2330）、聯電（2303）、世界先進（5347）與力積電（6770）等公司的綜合產出；雖然近期部分終端產品進入淡季週期導致零組件拉貨動能稍加趨緩，但先前較為短缺的晶片如汽車晶片、PMIC、Wi-Fi SoC等備貨力道仍然強勁，整體來說晶圓代工產能仍處於產能利用率超過100%的供不應求市況下。

TrendForce指出，台系晶圓代工廠包括台積電、聯電、力積電及世界先進等工廠所在地主要集中在新竹、台中及台南，這些地區的地震震度都落在三級（含），並未造成停機，工廠都正常營運。

DRAM方面，台灣占全球產能約21%，包含台灣美光（MTTW）、南亞科（2408）（Nanya）及其他較小型廠房的綜合產出；除部分終端的需求因長短料況改善而有淡季不淡的支撐外，近期來自中國大陸西安受疫情導致的封城也引發市場對供給面的隱憂，使得現貨價格連日走揚，這個現象在DRAM類別較NAND Flash更加明顯。

TrendForce表示，目前對2022年第1季DRAM價格預測仍為約8~13%的季跌幅，但由於上述因素將隨時牽動採購行為的改變，因此後續實際合約價發展仍有待持續觀察更新。現貨市場部分，由於1/3地震發生日仍值中國大陸假期期間，大部分現貨交易商未有積極動作；地震對其是否產生正向的激勵有待日後更新。