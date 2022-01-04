集邦：地震後DRAM與晶圓代工無礙 首季DRAM價格仍看跌

昨（3）日傍晚5點46分於台灣東部海域發生芮氏規模約6.0地震，由於台灣DRAM與晶圓代工廠區大多集中於北部與中部，經TrendForce（集邦科技）初步調查確認各廠並無重大機台損害，生產方面正常運行，實際影響有限。

DRAM方面，台灣占全球產能約21%，包含台灣美光晶圓科技（MTTW）、南亞科以及其他較小型廠房的綜合產出；晶圓代工方面，台灣占全球產能高達51%，包含台積電、聯電、世界先進與力積電等公司的綜合產出。

DRAM方面，除了部分終端的需求因長短料況改善而有淡季不淡的支撐外，近期來自中國大陸西安受疫情導致的封城也引發市場對供給面的隱憂，使得現貨價格連日走揚，而該現象於DRAM類別較NAND Flash更加明顯。

TrendForce目前對2022年第一季DRAM價格預測仍為約8~13%的季跌幅，但由於上述因素將隨時牽動採購行為的改變，因此後續實際合約價發展仍有待持續觀察更新。現貨市場部分，由於1/3地震發生日仍值中國大陸假期期間，大部分現貨交易商未有積極動作；地震對其是否產生正向的激勵仍待觀察。

晶圓代工方面，雖然近期部分終端產品進入淡季周期導致零組件拉貨動能稍加趨緩，但先前較為短缺的晶片如汽車晶片、PMIC、Wi-Fi SoC等備貨力道仍然強勁，整體來說晶圓代工產能仍處於產能利用率超過100%的供不應求市況下。台系晶圓代工廠台積電、聯電、力積電及世界先進工廠所在地主要集中於新竹、台中以及台南，上述地區的地震震度皆落在三級（含），故並未造成停機，工廠皆正常營運當中。