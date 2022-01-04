其陽2021全年、12月單月營收 雙創歷史新高
其陽（3564）去年營運表現亮眼，今（4）日公布2021年12月合併營收雙成長、月增19.3%，去年全年營收亦增長14.5%，12月單月、2021全年營收雙雙寫下歷史新高紀錄。
其陽今日公布2021年12月合併營收為2.90億元，月增19.3%、年增24.7%；累計2021全年合併營收為20.17億元，較去年同期成長14.5%。
其陽董事長李昌鴻表示，儘管2021年受到缺料與友通（2397）搬廠影響出貨，其陽仍然繳出亮眼成績，年合併營收突破20億元，創下歷史新高紀錄。
展望今年，李昌鴻指出，2022年我們仍看到由遠距資料傳輸而產生在網路安全以及資料中心的大量需求，解決缺料問題以及擴大產能將會是其陽上半年首要目標，並盡全力優先滿足網路安全以及5G客戶日益增加的訂單需求。
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