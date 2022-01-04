CES揭幕 群聯展出新世代電競儲存方案

全球最大消費性電子展 CES 將於美西時間2022年1月5日揭幕，今年將是自疫情襲擊全球以來，CES首次恢復實體展覽，預計將吸引全球的目光以及引領未來消費性電子產品的趨勢。群聯電子（8299）也在今年的CES展出新世代的電競儲存方案，迎接由5G無線技術帶動的電競與可攜式遊戲儲存需求。

群聯電子執行長潘健成表示，近期興起的元宇宙話題，透過 AR/VR 設備進入至虛擬世界，直接驅動電競產業的趨勢與需求，而其中的邊緣裝置 (包含 Gaming PC、Gaming NB、與 AR/VR 等) 以及雲端服務伺服器等，均需要相對應的儲存裝置(Storage Devices)，確保遊戲以及虛擬世界的流暢度以及可靠度；而群聯電子累積超過20年的客製化經驗以及自主研發能力，能完全滿足全球各類型客戶的需求，助力全球夥伴征戰市場。

群聯電子於今年的CES展推出新世代的電競儲存方案，包含: 群聯首款 PCIeGen5的SSD旗艦控制晶片 PS5026，最高連續讀寫效能達 10000MB/s，適合高階電競設備環境；新一代 PCIe Gen4 DRAM-Less SSD 控制晶片 PS5021，極速超過4800MB/s，並提供11x13mm的BGA SSD外觀尺寸，適合任何行動裝置設備使用，例如遊戲筆電、電競手機、以及平板電腦等，是一款高速且低功耗的行動儲存方案。

此外，群聯目前的旗艦PCIe Gen4 SSD控制晶片 PS5018，最高效能達到7400MB/s，為目前市場上速度最快的PCIe Gen4 SSD控制晶片，能為所有高階電競系統與儲存應用提供最佳的使用者體驗。