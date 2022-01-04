快訊

桃機3清潔工確診搭同交通車 傳1防疫計程車司機也中標

過年最夯刮刮樂來了！「2000萬超级紅包」名額比去年多2個

CES揭幕 群聯展出新世代電競儲存方案

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
群聯電子也在今年的CES展出新世代的電競儲存方案，迎接由5G無線技術帶動的電競與可攜式遊戲儲存需求。 法新社
群聯電子也在今年的CES展出新世代的電競儲存方案，迎接由5G無線技術帶動的電競與可攜式遊戲儲存需求。 法新社

全球最大消費性電子展 CES 將於美西時間2022年1月5日揭幕，今年將是自疫情襲擊全球以來，CES首次恢復實體展覽，預計將吸引全球的目光以及引領未來消費性電子產品的趨勢。群聯電子（8299）也在今年的CES展出新世代的電競儲存方案，迎接由5G無線技術帶動的電競與可攜式遊戲儲存需求。

群聯電子執行長潘健成表示，近期興起的元宇宙話題，透過 AR/VR 設備進入至虛擬世界，直接驅動電競產業的趨勢與需求，而其中的邊緣裝置 (包含 Gaming PC、Gaming NB、與 AR/VR 等) 以及雲端服務伺服器等，均需要相對應的儲存裝置(Storage Devices)，確保遊戲以及虛擬世界的流暢度以及可靠度；而群聯電子累積超過20年的客製化經驗以及自主研發能力，能完全滿足全球各類型客戶的需求，助力全球夥伴征戰市場。

群聯電子於今年的CES展推出新世代的電競儲存方案，包含: 群聯首款 PCIeGen5的SSD旗艦控制晶片 PS5026，最高連續讀寫效能達 10000MB/s，適合高階電競設備環境；新一代 PCIe Gen4 DRAM-Less SSD 控制晶片 PS5021，極速超過4800MB/s，並提供11x13mm的BGA SSD外觀尺寸，適合任何行動裝置設備使用，例如遊戲筆電、電競手機、以及平板電腦等，是一款高速且低功耗的行動儲存方案。

此外，群聯目前的旗艦PCIe Gen4 SSD控制晶片 PS5018，最高效能達到7400MB/s，為目前市場上速度最快的PCIe Gen4 SSD控制晶片，能為所有高階電競系統與儲存應用提供最佳的使用者體驗。

電競手機 控制晶片 群聯

延伸閱讀

此次CES 2022恢復實體形式舉辦的背後想法 美國消費技術協會發言人這麼說

疫情升溫大廠打退堂鼓 美CES展將提前一天閉幕

迎接CES展 元宇宙飆風再起要買誰？

Omicron發威 微星取消CES實體展

相關新聞

半導體銷售 拚6,000億美元

最新報告估算，受惠於全球需求強勁與價格上漲等因素，2021年全球半導體銷售成長26%至5,530億美元的歷史新高，202...

CES揭幕 群聯展出新世代電競儲存方案

全球最大消費性電子展 CES 將於美西時間2022年1月5日揭幕，今年將是自疫情襲擊全球以來，CES 首次恢復實體展覽，...

【2021-2022專題】盤點2021年非手機市場「風口」，零部件廠商轉型之路該去向何方？

半導體行業依然在挑戰中前行。後疫情時代、産能緊張、地緣政治等因素仍深刻地影響著全球半導體産業鏈及生態。202年，全球半導體行業如何發展？新的挑戰又會從何而來？

台積電ADR大漲逾7% 法人：台股可望續震盪走高

美股走揚，道瓊工業指數和標普500指數同創新高，台積電美國存託憑證（ADR）大漲逾7%。法人預期，台股今天可望延續震盪走...

千元有找5G吃到飽 恐成絕響

台灣大哥大昨天舉行線上法說會說明台灣之星合併案，台灣大看好合併綜效，預估第二年獲利可望轉佳；至於消費者最在意的台灣之星「...

歐美喊製造在地化 不會動搖台灣地位

貿易信用保險公司裕利安宜預測，台灣2021年電子積體電路（IC）出口額可望成長30%，歷來首次突破1,500億美元。該公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。