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宏碁發表Aspire Vero國家地理版筆電 實踐永續未來承諾

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

宏碁（2353）今發表Aspire Vero國家地理版筆電，為實踐宏碁對於推動永續未來承諾所誕生的產品。每次購買，有助於支持全球非營利國家地理學會的工作，通過探索、研究和教育來保護及照亮我們的世界。

宏碁資訊產品事業筆記型產品事業總處長林恭正表示指出，過去幾年間，宏碁積極推動減少生態足跡的計劃，藉由Earthion平台誕生的Vero產品線，即是我們實踐的最新成果。Aspire Vero自推出以來廣獲使用者與媒體好評，讓我們備感振奮；未來，我們希望繼續努力，激勵更多夥伴與同業在各自的崗位上一同展開行動。

Acer Aspire Vero國家地理版為 Aspire Vero的特別機款，在設計裡融合地球意象的元素。

每次購買，有助於支持全球非營利國家地理學會（National Geographic Society）的工作。Acer Aspire Vero國家地理版筆電以永續為概念，全機機殼約有30%採用消費後回收塑料（PCR）製成，鍵帽處亦有50% 採用消費後回收塑料打造，並主打便於升級或維修的設計。

Vero產品系列體現宏碁「Earthion」使命，致力迎戰環境問題，推動科技產業邁向綠色永續的未來。

宏碁 筆電

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