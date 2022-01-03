2022年台灣IPO市場 資誠提三大觀察重點

資誠聯合會計師事務所今（3）日表示，2022年台灣IPO（首次公開募股）市場有三大觀察重點，包括半導體仍為主力、創新板等多層次架構、ESG概念更普及等，預料2022年台灣IPO家數有機會創造近年新紀錄。

資誠指出，雖然通膨壓力、變種病毒、供應鏈瓶頸、貨幣政策走向等干擾因素仍令人擔憂，不過對於2022年台灣IPO市場，仍可樂觀看待。

資誠表示，2021年台灣IPO共31家，募資金額321億元，平均募資額11億元，其中募資額最高者為晶圓代工廠力積電（6770），募資額達76.9億，占上市櫃總籌資額24%，其次為鋰電池模組大廠AES-KY，募資額為47.8億元，皆高於2020年最高募資額（23億）。

此外，依這31家新掛牌公司的掛牌時間季度，可畫出一條微笑曲線，有11家在2021年第1季掛牌，九家在第4季掛牌，第2季及第3季一度受疫情影響略減，分別為六家及五家。

資誠指出，雖一度受疫情影響略微降溫，但自九月份起皆維持每月三家的掛牌進度，顯示台灣IPO市場正在重返軌道，並且可望重拾往日歡笑。

資誠審計服務營運長徐聖忠表示，2022年台灣IPO市場有三大觀察重點。

首先，半導體產業仍是市場主力。從2021年台灣IPO產業分布中，半導體產業家數占23%、募資金額占37%，大幅領先其他產業。半導體產業仍將繼續保持台灣IPO市場領頭羊的地位。

其次，預期2022年證交所及櫃買中心仍將持續支持創新類型公司透過資本市場籌資，相信在累積足夠的成功籌資案例後，創新板及戰略新板有機會成為台灣資本市場的另一個亮點。

第三，ESG投資觀念將更加普及。

資誠審計服務市場發展長徐明釧認為，2022年台灣IPO市場有機會創造近年IPO家數的新紀錄，除了市場較熟悉的半導體及生技醫療產業，與元宇宙概念相關的應用領域，如：人工智慧、物聯網、虛擬實境、擴增實境、5G等，也將成為閃耀焦點。

對於有意進入資本市場的企業，徐明釧建議，企業宜即早擬定IPO時程，規劃IPO策略，落實公司治理，從策略面思考ESG議題，並將企業之價值透過具可信度的資訊揭露媒介（如：經第三方驗證之永續報告書）呈現予投資人、IPO審查單位及各方利害關係人，以充分展現企業價值，並成功進入資本市場。