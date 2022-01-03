睽違八年　友達實體法說會2月11日登場

睽違八年，友達（2409）今（3）日公告，將於2月11日舉辦實體法說會。市場預料，友達經營階層將親自現身，揭露2022年營運的漂亮成績單。

面板雙虎友達、群創去年第3季財報，分別交出前三季稅後純益506.8億、及515.9億元的漂亮成績單，超乎市場預期。雙虎不但一舉超過2017年全年323.6億元、和370.3億元的高點，更是以合計海賺1022.7億元，締造史上最強績效。雙虎去前三季平均一天共計獲利3.7億元，寫下台灣面板廠最佳歷史紀錄。

友達公告，將於2月11日14時，在台北遠東國際大飯店二樓香格里拉宴會廳，召開去年(2021)第四季法人說明會。這是距2013年10月30日友達於六福皇宮舉行的法說會後，暌違八年再度召開實體法說會。