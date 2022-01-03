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行業面臨勞動力短缺 晶片製造商爭奪人才

集微網 / 集微網
晶片製造商正在爭奪人才。路透
晶片製造商正在爭奪人才。路透

當前世界上最大晶片製造商正爭奪工人，以便為他們在世界各地建造的價值超10億美元的設施配備人員，從而進一步解決全球半導體短缺的問題。多年來，合格工人的供應不斷減少，這讓半導體高管們感到擔憂。

據行業官員稱，這種擔憂已被全球勞動力短缺、由新冠大流行引發的對所有數字事物的需求及各國政府爲加強本地晶片製造能力的競賽所放大，許多行業都在經歷著勞動力短缺的問題。據人才管理公司Eightfold.ai報告顯示，僅美國到2025年就必須在2020年的基礎上增加約7萬至9萬名工人以此來滿足預期工廠擴張的最關鍵勞動力需求。據該研究，為使美國獨立於外國供應，一些國會議員正在敦促進行更雄心勃勃的擴張，這將使該數字增加到30萬名工人。

據104 Job Bank的數據，在全球晶片製造地台灣，那裡招聘缺口達到六年多來的最高水平。該招聘評估報告估計，半導體工人的月平均缺口約爲27,700人，比前一年增長44%。

中國大陸也已推出專門的半導體研究學校和培訓中心，以此作為其推動先進技術自給自足的一部分，其中包括晶片和人工智能。截至2021年12月，中國有北大和清華等12所大學建立以晶片爲重點的學院。總部設在北京的技術研究公司EqualOcean的研究經理Ivan Platonov估計，由於對晶片領域的投資增加，中國半導體勞動力在過去五年裡幾乎翻了一番，然而該國在2020年卻缺少了約25萬名工程師。

美國 北京

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