南電去年Q4與全年業績 同步攀峰

載板廠南電（8046）於3日公布去年12月業績，來到歷史次高，使得第4季業績也刷新單季營收紀錄，並帶動去年業績同步站上歷史新高峰，首度突破500億元大關。

南電去年12月合併營收為49.08億元，月增3％、年增31.5％，去年第4季合併營收為147.74億元，季增4.6％、年增34.4％，去年合併營收為522.28億元，年增35.6％。

在獲利方面，該公司去年前三季每股純益為10.88元，外界預期，其去年全年每股純益，有機會挑戰歷史次高水準，僅次於2006年的17.65元。

南電持續擴產動作，錦興廠區預計於本季投產，樹林廠ABF載板產能的擴建，規畫於今年底前完成，並於2023年第1季投產。

南電日前公告，規畫投資84億元於樹林廠增建ABF載板產線，主要是因應網通、電腦、消費性電子及高效能運算等應用增加，對ABF載板需求成長可期。南電於2019年擴建大陸昆山廠ABF載板生產線，並於2021年開始相關產品生產。