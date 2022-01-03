創8年新高！打炒房也壓不住 六都去年買賣移轉突破26.7萬棟
六都今（3）日分別公布去年12月「建物買賣移轉棟數」，合計共27,802棟，月增7.1%、年增6%，全年六都買賣移轉棟數來到26.77萬棟，年增7%，創8年新高。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，疫情控制得宜，房市在經濟表現、資金寬鬆、低利多重力道支撐下，買賣移轉棟數自去年9月起，連續三個月呈現正值，截至11月底全台買賣移轉棟數已達31.2萬棟，預估2021全年將站上34.5萬棟。
六都12月買賣移轉棟數，較11月比較，僅新北市月減2.5%，其餘皆上揚，台北市月增5.8%、桃園市月增13.6%、台中市月增15.9%、台南市月增6.8%、高雄市月增7.5%。
與去年同期比較，12月六都交易量增6.0%，表現優於去年同期，台北市年減11.8%，新北市年增8.2%，桃園市年增6.1%，台中市年增4.3%，台南市年增5.6%，高雄市增18.5%。
陳金萍表示，12月份的買賣移轉棟數反映的是11月份市況，在全球經濟復甦的帶動下，國內出口有撐、內需也持續回溫，11月景氣燈號連十紅，而經濟的好表現也反映在房市買氣，加上年底購屋旺季，以及低利、資金潮環境仍在，讓11月房市擺脫疫情干擾，買氣持續回升。
其中，高雄市表現最為亮眼，高雄市12月交易量突破5,000棟大關，創下縣市合併以來的新高紀錄。陳金萍說明，高雄市積極規劃產業升級、轉型，吸引多家大廠進駐投資，其中以台積電設廠最具影響力，消息一出便帶動交易量熱度快速攀升，自十月起連續三個月達到4000棟以上的交易量，12月更是一舉突破5,000棟大關。
進一步觀察2021年全年六都買賣移轉棟數年增7%，台北市年減0.9%，新北市年增7.8%，桃園市年增2.4%，台中市年增2.4%，台南市年增16.1%，高雄市年增18%。
陳金萍分析，比較2020年與2021年不動產交易市況，2020年上半年在疫情干擾下房市交易較為平淡，但隨著下半年國內疫情獲得穩定控制後，房市買氣在游資豐富、低利環境的帶動下快速復甦，創下全年32.7萬棟的亮眼表現；而2021年在延續2020年的熱度下，交易量持續成長，惟在5月中旬遇上了長達兩個多月的三級管制，造成整體交易量緊縮，直至解封後才逐步回溫。
從數字來看，2021年累積交易量增幅一路從1-6月的24.6%逐步下滑，至1-9時增幅已降至7.1%，但在疫情受到穩定控制，及各項經濟數據繳出亮眼成績後，第四季房市買氣回穩，全年交易量增幅雖有下滑，惟幅度不大，仍保持7.0%的成長。
觀察歷年交易量，2021年六都交易量達到26萬7751棟，創下八年來新高，顯示房市買氣仍熱絡。其中，新北市6萬8295棟、桃園市4萬6830棟、台中市4萬9806棟，皆為八年來新高；而台南市及高雄市更以2萬6752棟、4萬5166棟刷新2010年縣市合併以來同期歷史新高。
展望後市，陳金萍說明，變種病毒Omicron目前已在多國快速傳播，讓疫情再度拉警報，成為全球經濟復甦的最大變數。而國內不動產市場方面，內政部及央行等部會在12月推出了新一輪的健全房市政策，預期能夠有效減少市場上投機炒作的行為，更有利於自用為主的剛性需求，也讓市場朝更健康的方向發展。不過，也提醒有購屋需求的民眾，聯準會預期將在明年開始啟動升息循環，國際情勢與疫情發展仍充滿變數，須審慎以待，購屋時須謹慎評估購屋需求、自身財務收支狀況及房價負擔能力等，審時度勢、量力而為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言