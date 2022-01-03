快訊

韓國瑜號召力遭藍大咖忌憚？ 趙少康：你沒號召力就努力

教育新創Hahow好學校獲3億元募資 建虛實整合平台

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

全台最大線上學習平台龍頭Hahow好學校，今（3）日宣布完成 1,000 萬美元的B輪募資。此募資輪由新股東宏誠創投領投，既有投資者包含心元資本、益鼎創投、群益創投，新加入的投資者還包括台達資本、國發基金，個人投資者台灣大哥大總經理暨AppWorks董事長暨合夥人林之晨

Hahow 好學校共同創辦人江前緯表示，此輪募資金額突破千萬美金（約新台幣3億元），將用於整合多媒介與學習應用場景，加速一站式數位學習服務，看好台灣智慧學習產業高達400億元的成長趨勢，培養一站式內容創作者，帶動創作者市場變現可能性，成為教育界的 Netflix。目前除了 B2C的教育課程外，Hahow也打入企業內訓課程，特別近兩年受疫情影響，全球人才發展環境與職場結構改變，面向企業端市場的 Hahow for Business，不僅上課人數、時數都呈現季成長翻倍，也成功打入鴻海集團雲運算產品事業群、國泰金控、佳世達科技、志強國際等百間知名企業的內訓領域。

疫情加速教育科技產業大勢崛起，去年全球科技教育創投金額飆破 161 億美元並進入高成長階段，成為國際矚目重點產業之一，全球最大出版業者也積極轉型跨足線上學習市場。Hahow 除一般大眾熟悉的 B2C 線上課程外，近兩年開啟 B2B 事業版圖（Hahow for Business），擴展線上教育市場，創立六年來年營收暴增逾 300 倍、突破 3.7 億再創新高，強勁的成長動能和市場發展潛力，宏誠創投、台達資本、國發基金等投資紛紛加入。

本次資金挹注後，Hahow表示將積極拓寬線上學習運用場景，透過學習數據和技術強化三大動能，包括更便利的學習工具管道，預錄型線上課程外，加入直播輕量課程、圖文聲音等乾貨學習更完整滿足使用者學習場景；其次是深度學習驗證，有別於通識課單堂學習，透過垂直領域地圖式課程、助教輔導、社群參與及測驗認證等機制，深化特定領域專業技能培育；以及一站式聚集內容創作者，提供更低門檻便利的後台、從 2C 到 2B 流量變現的入口服務，讓創作者更容易進入市場帶動變現可能性。

除一般消費者，豐厚知識技能的內容供應者也是 Hahow 服務對象之一，包含專業講師、領域達人、內容創作者及出版業者等，於 Hahow 開課後最高可獲得 9 成收入，目前累積 600 位內容創作者與講師中，已經超過 22% 的比率在 Hahow 賺取突破 100 萬元的收入，長尾效應和創作者經濟爆發力十足。這次多方投資陣容挹注後，擴大創作者運用範圍，線上預錄課程、工作坊、演講、互動解惑、娛樂輕型態分享等，從硬到軟的技能累積更全面；疫情後線上學習與市場經濟連動性高，知識技能提供者如何創造更有效的變現模式，將更仰賴多元管道和低門檻工具。

創投 募資 國發基金 台灣大哥大 林之晨 股東

延伸閱讀

Hahow好學校獲3億B輪募資 吸林之晨、國發基金投資

上海北京發布補習指導價 線上30分鐘不得超百元

遊戲融入資訊教育 高雄大學助4千名學生通過畢業檢定

防疫年療癒系線上課程成新趨勢 OMIA學東西平台歲末快閃優惠75折起

相關新聞

創8年新高！打炒房也壓不住 六都去年買賣移轉突破26.7萬棟

六都今（3）日分別公布去年12月「建物買賣移轉棟數」，合計共27,802棟，月增7.1%、年增6%，全年六都買賣移轉棟數...

曾任日月光研發副總離職重回職場猛碰壁 不賣肝、不去中國大陸走過中年危機

現年54歲的Robin說，副總、總經理就那個幾個缺，主管不論大小，必須時時保持危機感才能化解危機，千萬別仗著曾有戰功、技...

南韓4大晶片製造商加強對華府遊說 台積電早在3年前搶先布局

隨著美中關係緊張，美國擴大圍堵中國大陸科技產業，要求南韓和台灣的半導體製造商不得將戰略敏感產品供應給被美國列入黑名單的中國公司，但每年仍核發一些特別出口執照。為此，南韓4大晶片製造商三星、現代、SK和LG正加強在華府的遊說活動，以取得關鍵出口執照。台灣的台積電也不遑多讓，...

工研院助聚焦六大熱門科技產業 布局人才培育

為協助產業提前布局科技人才培育與發展趨勢，工研院即日起至17日舉辦「ITRI Tech Talent Week」線上免費...

群創「智慧車用駕駛艙」等產品技術 線上亮相

因應AI、5G、VR/AR、自駕車等產業快速發展，群創（3481）今（3）日於線上發表3支影片，揭示關鍵顯示技術與產品創...

鴻海集團官方臉書粉絲團 今正式開張

2022年一開春鴻海（2317）就為自家電動車造勢！鴻海（2317）今（3）日正式宣布，其官方臉書粉絲專頁正式上線，並配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。