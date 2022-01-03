教育新創Hahow好學校獲3億元募資 建虛實整合平台

全台最大線上學習平台龍頭Hahow好學校，今（3）日宣布完成 1,000 萬美元的B輪募資。此募資輪由新股東宏誠創投領投，既有投資者包含心元資本、益鼎創投、群益創投，新加入的投資者還包括台達資本、國發基金，個人投資者台灣大哥大總經理暨AppWorks董事長暨合夥人林之晨。

Hahow 好學校共同創辦人江前緯表示，此輪募資金額突破千萬美金（約新台幣3億元），將用於整合多媒介與學習應用場景，加速一站式數位學習服務，看好台灣智慧學習產業高達400億元的成長趨勢，培養一站式內容創作者，帶動創作者市場變現可能性，成為教育界的 Netflix。目前除了 B2C的教育課程外，Hahow也打入企業內訓課程，特別近兩年受疫情影響，全球人才發展環境與職場結構改變，面向企業端市場的 Hahow for Business，不僅上課人數、時數都呈現季成長翻倍，也成功打入鴻海集團雲運算產品事業群、國泰金控、佳世達科技、志強國際等百間知名企業的內訓領域。

疫情加速教育科技產業大勢崛起，去年全球科技教育創投金額飆破 161 億美元並進入高成長階段，成為國際矚目重點產業之一，全球最大出版業者也積極轉型跨足線上學習市場。Hahow 除一般大眾熟悉的 B2C 線上課程外，近兩年開啟 B2B 事業版圖（Hahow for Business），擴展線上教育市場，創立六年來年營收暴增逾 300 倍、突破 3.7 億再創新高，強勁的成長動能和市場發展潛力，宏誠創投、台達資本、國發基金等投資紛紛加入。

本次資金挹注後，Hahow表示將積極拓寬線上學習運用場景，透過學習數據和技術強化三大動能，包括更便利的學習工具管道，預錄型線上課程外，加入直播輕量課程、圖文聲音等乾貨學習更完整滿足使用者學習場景；其次是深度學習驗證，有別於通識課單堂學習，透過垂直領域地圖式課程、助教輔導、社群參與及測驗認證等機制，深化特定領域專業技能培育；以及一站式聚集內容創作者，提供更低門檻便利的後台、從 2C 到 2B 流量變現的入口服務，讓創作者更容易進入市場帶動變現可能性。

除一般消費者，豐厚知識技能的內容供應者也是 Hahow 服務對象之一，包含專業講師、領域達人、內容創作者及出版業者等，於 Hahow 開課後最高可獲得 9 成收入，目前累積 600 位內容創作者與講師中，已經超過 22% 的比率在 Hahow 賺取突破 100 萬元的收入，長尾效應和創作者經濟爆發力十足。這次多方投資陣容挹注後，擴大創作者運用範圍，線上預錄課程、工作坊、演講、互動解惑、娛樂輕型態分享等，從硬到軟的技能累積更全面；疫情後線上學習與市場經濟連動性高，知識技能提供者如何創造更有效的變現模式，將更仰賴多元管道和低門檻工具。