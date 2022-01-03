振曜助推零售通路ESG永續發展 電子貨架標籤搶進棉花田

振曜科技（6143）近年積極投入研發創新電子紙相關應用產品，長期開發及深耕電子貨架標籤市場有成，與零售通路夥伴「棉花田生機園地」合作，已陸續在全省69家門市中的常溫、冷藏、冷凍區完成電子貨架標籤安裝，數量總計達５.2萬個2.66吋電子貨架標籤。

振曜表示，每年可為棉花田各門市減少上萬張的紙製標籤印製，以每天更新一次價格來計算，將為門市每年省下約3.8噸的CO2排放。此外，在與電子紙面板的合作夥伴EInk元太科技的協力合作下，在棉花田生機園地門市中也將首次亮相10組具指標性的5.65吋 E Ink Gallery Palette７色電子貨架標籤，用螢幕的豐富色彩凸顯展售產品的特色。

近年，全球環境改變與疫情影響促使企業公民正視ESG（Environmental、Social、Governance）永續經營議題，包含對於環境保護的重視、社會責任發展以及公司治理三大面向。

其中，無紙化被認為是環境永續發展的重要環節，根據造紙公會統計，2020 年人年均消費約178公斤紙張相當於3.6顆樹，可見紙張對於樹木的砍伐影響甚鉅，隨著電子紙技術發展漸趨成熟及應用面多元廣泛，被認為可用來取代傳統紙張，創造未來無紙化環境的最佳產品。

以零售業而言，無紙化的最佳應用「電子紙貨架標籤」開始被廣泛使用在通路門市，門市人員可將更換紙張標籤的時間省下，用來強化消費者互動與優化服務品質，除可提升營運績效外，門市導入電子貨架標籤也有助於加速達成淨零碳排的目標；以目前全球已裝設的電子紙貨架標籤每天更新一次價格來計算，全球每年可減少約3萬噸的CO2排放。

振曜科技營運長林志茂表示，目前電子貨架標籤多為單色或3色 (黑、白、紅) 應用，隨著彩色電子貨架標籤的推出，鮮明的色彩變化可傳達更豐富的產品資訊及行銷內容，對銷售面而言可更吸引消費者注意展售內容；而電子貨架標籤所帶動的零售通路「無紙化」，也協助企業客戶積極推動ESG永續發展。

E Ink元太科技董事長李政昊表示，COVID-19疫情除加速零售業者的數位轉型外，也讓全球企業公民反思環境與生態的永續發展，低碳與低耗電的電子紙，在電子貨架標籤應用具備商品價格、促銷優惠等資訊的即時動態更新優勢外，運用電子紙持續顯示零耗電特性，協助零售業者加入減碳行動，共同朝向智慧與低碳的永續願景。

棉花田生機園地經營理念在於提供給消費者有機健康的安心食品，除了食材銷售上秉持推廣有機、環保外，在通路門市也開始推動無紙化環境保護，持續落實友善大地、環境永續的理念。

2021年，棉花田便在全省門市導入電子貨架標籤來取代紙製標籤，在疫情爆發期間，因電子貨架標籤不需耗費人力抽換及校對的紙本標籤內容，可降低店內人員觸碰風險及減少在不同場域間的移動，讓門市人員可更專注於服務與清消作業，大幅提升工作效率並兼顧防疫。

電子貨架標籤可即時動態地全面或部份調整產品價格/ 名稱/ 條碼及促銷訊息等，透過無線控制系統來驅動電子紙顯示器，方便調整價格，時效性地顯示促銷活動及利用螢幕上的不同色彩來凸顯特價產品資訊。

棉花田總店長羅彩文表示，電子貨架標籤的導入不僅提高門市工作效率，更能友善環境使其永續永存，未來棉花田也會秉持理念與初衷持續推動ESG，照顧消費者的健康、同時也呵護地球母親的健康。

零售通路門市在導入電子貨架標籤後，除更具精省人力、降低營運成本及提升管理效率的優勢外；對於企業社會責任而言，也落實節能減碳及促進環境永續發展，未來振曜科技也將持續推動電子紙產品應用普及化，與企業客戶一同善盡ESG責任。