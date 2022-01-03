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澎湖怪病元凶找到了！醫界與學界聯手發現病源是「牠」

台灣大5G「mo幣加」momo消費 最高回饋28,800元momo幣

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台灣大哥大（3045）擴大與momo合作，即日起推出全新「mo幣加」活動，凡新申辦/攜碼/續約5G手機、好速成双、自由選等指定方案的用戶，每月在momo購物網消費滿額即可獲得最高600元的momo幣回饋，合約期間最高可以獲得28,800元momo幣，除了可以在momo購物網上消費，還可以用來折抵台灣大電信帳單。

另外，用戶換購新機同享優惠，1月24日前到實體或網路門市申裝指定5G專案搭購指定手機，最高現折2,000元，若搭配Disney++指定購機方案，除了能觀賞Disney+豐富影音內容，還可額外再享最高2,000元帳單回饋。

新申辦/攜碼/續約台灣大5G指定專案，只要加入momo會員，即可享受「mo幣加」優惠。以申辦1,399元資費為例，每月在momo消費滿10,000元，最高就能獲得600元momo幣，若綁約4年，則最高可獲得28,800元momo幣回饋。如為申裝599元5G手機案，每月在momo消費滿10,000元，則可得到350元momo幣回饋。

另外，用戶申辦5G Disney+門號案，同樣可享momo幣加碼回饋，兩年合約期間最高送21,600元momo幣。4G Disney+門號案，月付699元即享有4G上網吃到飽、網內語音免費、Disney+內容任你看，兩年合約期間省下超過4,000元，每月在momo消費滿額也可獲得momo幣回饋，合約期內最高可獲得8,400元momo幣。

momo Disney+ 5G 台灣大哥大

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