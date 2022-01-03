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澎湖怪病元凶找到了！醫界與學界聯手發現病源是「牠」

工研院助聚焦六大熱門科技產業 布局人才培育

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院舉辦「ITRI Tech Talent Week」線上活動深入解析，包含自駕車、智慧醫療、自主移動系統、智慧聯網、智慧電網、淨零碳排等六大關鍵議題。工研院／提供
工研院舉辦「ITRI Tech Talent Week」線上活動深入解析，包含自駕車、智慧醫療、自主移動系統、智慧聯網、智慧電網、淨零碳排等六大關鍵議題。工研院／提供

為協助產業提前布局科技人才培育與發展趨勢，工研院即日起至17日舉辦「ITRI Tech Talent Week」線上免費活動深入解析，包含剖析自駕車、智慧醫療、自主移動系統、智慧聯網、智慧電網、淨零碳排等六大關鍵議題，結合工研院技術案例與技術課程試讀，讓企業、求職者掌握轉型升級的契機，超前部署產業新局。

工研院產業學院執行長周怡君表示，臺灣勞動生產力逐年放緩，未來產業需要借助數位新科技，來克服勞動力短缺、超高齡社會來臨，像是AI人工智慧、ML機器學習、IoT物聯網、數據分析、資料探勘、商業分析等都是臺灣新興技術需求，尤其受到疫後商機影響，產業對於數位人才需求逐年上升，根據國發會的推估，數位相關職缺空缺數約為2.5萬。另外，在環境方面，面對極端氣候變遷、天然災害的風險加劇，以及各國政策對於淨零永續的要求，產業需往綠色能源、循環永續利用等方向轉型，也更加需要此類人才。

在後疫情時代新興科技發展與國際淨零碳排的趨勢影響下，智慧與永續成為企業經營發展的重要課題，產業轉型升級，不僅需要技術，也需要培育下世代高科技人才投入。

ITRI Tech Talent Week特以「智慧」、「永續」兩大熱門職涯進修主題為核心，並邀請自駕車、智慧醫療、自主移動系統、智慧聯網、智慧電網、淨零碳排等六大領域知名企業，如華碩（2357）AI研發中心智慧醫療產品總監毋文涵、緯創機器人業務開發部人工智慧與機器人研發處處長林書毅、富鴻網智慧城市事業部協理李浩光、台達電子（2308）資深處長艾祖華、大同公司（2371）處長蔡知達、及工研院各領域研究專家，從企業與研究機構兩面向，分享產業觀點與經驗，解析技術與人才的趨勢，布局未來科技核心人才，打造企業競爭力，實現智慧永續未來。

工研院針對六大關鍵領域也提供超過25堂技術案例課程試讀，例如在氣候變遷影響下，減碳護地球成為各國共識，面對全球2050淨零碳排目標，工研院提供產業必修的「碳足跡管理」相關課程；AI人工智慧技術在各領域應用呈現爆炸性成長，其中醫療影像的自動辨識在醫學領域的發展最為快速，工研院擁有能讓使用者一鍵式全自動進行眼底攝影的「自助式輔助眼底攝影技術」，課程分享此項獨家醫療影像識別技術，協助產業提升相關產品研發能力。ITRI Tech Talent Week線上展至17日，免費報名觀看逕洽https://lihi1.com/vALnD

工研院 人工智慧 自駕車 物聯網 疫情

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