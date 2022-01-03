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鈺創去年大成長 今年本業及轉投資貢獻同步看好

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

記憶體IC設計廠鈺創（5351）去年該公司因搭上元宇宙題材而受到市場高度關注，且去年全年獲利也可望繳出近20年最佳表現，由於今(2022)年在利基型記憶體的本業營運及轉投資公司布局均可望持續展現營運成長動能，市場法人看好該公司今年營運持續維持正向。

去年利基型記憶體需求大增，DDR3產品幾乎一整年都供不應求，帶動鈺創業績衝上近年高點，不僅首季就繳出單季轉虧為盈的成績單，去年前三季稅後純益約6.2億元，前三季每股純益為2.31元，法人預期，鈺創去年第四季營運可望持平第三季，以該公司第三季單季每股純益約1.55元推估，今年全年每股純益可達3.8元左右，攀上20多年來高點。

以今年本業營運來看，鈺創表示，產品價格走勢來看，今年利基型價格全年平均漲勢不太可能如同去年強勁上漲走勢，但是由於供給持平，甚至因全球前三大廠持續將產能移轉生產非利基型記憶體產品，有利全年利基型記憶體報價維持高檔，以全年來看，今年價格應仍穩健。

鈺創在利基型記憶體透過DRAM電路設計研發出KOOLDRAM產品，可在符合JEDEC標準定義下大幅延長DRAM資料的保存時間，對於車用及KGD等高溫應用領域尤其能明顯感受到整體DRAM效能的提升。

鈺創也表示，KOOLDRAM產品可以應用在汽車的高溫環境中，保護資料可以在高溫的環境下仍不會不見，這在目前車用領域是極少數可以提供此使用條件的產品，未來將可應用在ADAS技術上，目前已經獲得車廠採用，應用在儀表板上，且已經開始量產，順利打入汽車供應鏈。

此外，該公司過去幾年領先深耕AR（擴增實境）/VR（虛擬實境）/MR（混合實境）、高速傳輸、AI人工智慧，市場法人也看好鈺創今年仍可望是台股元宇宙概念股重要指標股。

鈺創 記憶體 DRAM

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