元太、振曜電子貨架標籤打入超市 年減3.8噸碳排放

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（3）日宣布，協同電子紙生態圈夥伴振曜科技（6143）於食品零售商棉花田生機園地的69間門市導入電子貨架標籤。棉花田除於每間門市的常溫、冷藏與冷凍等商品區安裝5.2萬個2.66吋電子貨架標籤外，亦採用10組以E Ink Gallery™ Palette打造的5.65吋電子貨架標籤，運用黑色、白色、紅色、黃色、藍色、綠色和橘色等7種色彩，強化零售促銷的色彩行銷策略。

電子貨架標籤為零售業者優化門市營運效率，透過電子貨架標籤解決方案搭載的無線控制系統，除可遠端更新電子貨架標籤所顯示內容，亦可即時更新門市每項商品的價格與促銷資訊，讓門市人員可更專注於顧客關係管理與購物體驗優化。

運用電子貨架標籤取代一次性使用的紙張價格標籤，亦可協助零售業者實踐淨零碳排（Net Zero Carbon Emissions）目標，以目前全球已裝設的電子紙貨架標籤計算，電子紙貨架標籤在每日更新一次價格下，每年可為全球減少超過3萬噸的約當CO2排放量。而棉花田安裝的5.2萬個2.66吋電子紙貨架標籤，若以每天更新一次商品價格計算，可將為棉花田降低3.8噸的約當CO2排放量。

E Ink元太科技董事長李政昊表示 ：「COVID-19疫情除加速零售業者的數位轉型外，也讓全球企業公民反思環境與生態的永續發展。低碳與低耗電的電子紙，在電子貨架標籤應用具備商品價格、促銷優惠等資訊的即時動態更新優勢外，運用電子紙持續顯示零耗電特性，協助零售業者加入減碳行動，共同朝向智慧與低碳的永續願景。」

振曜科技營運長林志茂表示：「目前電子貨架標籤多為單色或3色（黑白紅）應用，隨著彩色電子貨架標籤的推出，鮮明的色彩變化可傳達更豐富的產品資訊及行銷內容，對銷售面而言可更吸引消費者注意展售內容；而電子貨架標籤所帶動的零售通路『無紙化』，也協助企業客戶積極推動ESG永續發展。」

棉花田羅彩文總店長表示：「電子貨架標籤的導入不僅提高門市工作效率，更能友善環境使其永續永存，未來棉花田也會秉持理念與初衷持續推動ESG，照顧消費者的健康、同時也呵護地球母親的健康。」