群創「智慧車用駕駛艙」等產品技術 線上亮相

因應AI、5G、VR/AR、自駕車等產業快速發展,群創(3481)今(3)日於線上發表3支影片,揭示關鍵顯示技術與產品創新應用,邀請大眾一窺群創專屬新一代「InnoLED技術」、獨家首發「多人用裸眼N3D顯示器」與「智慧車用駕駛艙」。群創秉持「豐富智能顯示生活(Panel Your Future)」的願景出發,由影片傳達群創3V經營策略之一的產品升級、跨界創新(Drive Value)核心精神,將以前瞻技術加乘創新應用,開創智慧顯示科技未來。

群創專屬InnoLED初登場 全系列導入顯示器應用

群創致力開發並精進背光顯示技術,本次首次亮相獨創InnoLED技術,已導入全系列顯示器應用。多分區局部調光(Local Dimming)設計,打造多項超高效能,不僅完美詮釋高動態對比、高亮度、廣色域等高規格畫質表現,有效提升畫面明暗與色彩細節,同時兼顧節能、低藍光護眼與輕薄時尚特性,即使不間斷顯示靜態影像,畫面也無烙印現象。群創洞察電競市場潛力商機,搶先將InnoLED以創新產品,導入智慧育樂市場,本次群創獨步全球首發的無邊框極致遊戲機顯示器,展現InnoLED超高對比、85% BT2020高色域、低功耗、低藍光護眼、薄型化設計等特性。65吋240Hz變頻miniLED電競電視,為大尺寸顯示器成功導入電競娛樂之先驅,高刷新率及InnoLED高分區數讓玩家可享受無殘影疾速流暢的遊戲體驗。

InnoLED, Beyond Your Imagination

網址:https://youtu.be/rxZ-c98d6eA

向3D眼鏡說再見!群創裸眼3D技術,讓人「眼」見為憑,親臨其境

因應元宇宙的蓬勃發展,沉浸式立體視覺享受將蔚為未來主流趨勢,3D立體螢幕可視為連結虛擬與現實間的完美橋梁,群創以獨步全球的N3D技術,可讓人在睜眼閉眼之間,遊走於虛擬沉浸跟真實世界之間,獨家首次亮相「多人用裸眼N3D顯示器」,突破螢幕只能顯示2D畫面的限制,具備多項領先業界的3D顯示創新優勢,包括低運算資源,無需額外穿戴裝置,多人同時觀看、長時間使用不暈眩,提供觀賞者貼近真實豐富有趣的立體影像。因應數位消費行為潮流,零售業也搶攻虛實融合商機,裸眼N3D顯示器可更貼近商品樣貌,有效吸引消費者駐足,也將成為商品宣傳利器。此外在娛樂應用上,可提升遊戲臨場感,打造空間現實感的遊戲體驗,提供玩家立體沉浸式遊戲環境。

「多人用裸眼N3D顯示器」

Innolux N3D Technology. Bring the Natural World to Your Sight

網址:https://youtu.be/0BgZvgoE8XI

群創智慧座艙進化科技,引領智慧安全駕駛新變革

群創光電深耕車用顯示器多年,因應人工智慧(AI)、5G與物聯網(IoT)的應用愈趨廣泛,群創領先全球首次發表「整合式座艙顯示系統」,以駕駛安全為導向的人性化座艙設計出發。除了整合智能駕駛警示系統(Driver Monitoring System, DMS),以人工智慧運算正確判斷駕駛者的生理狀況,如感測因長途疲勞駕駛導致不安全駕駛行為時,將發出安全警示,且結合先進駕駛輔助系統( Advanced Driver Assistance Systems, ADAS),可提醒駕駛突發危險路況,及時採取如減速等安全措施,搭載超低反射率儀錶板與中控顯示器,大幅減少環境光造成炫光,保持清晰的顯示內容。此外,副駕駛顯示器可結合DMS自由切換共享與隱私模式,副駕駛以隱私模式觀看影音節目,汽車駕駛人將不受影音節目而分心。群創整合式座艙顯示系統,簡化大型或多個顯示器的複雜操作介面,將顯示器進行整合,以強大實用的操作便利與良好工業設計,打造安全且具現代科技感的駕駛座艙。

「整合式座艙顯示系統」

Innolux ICDS. Your Safety, Innolux Cares

網址:https://youtu.be/smutrHc5Ofk