今年IPO市場展望 資誠：半導體產業仍是主力

去年全球經濟仍受COVID-19疫情影響，各國經濟復甦步調隨疫情變化起伏不一，IPO市場卻很旺盛，PwC發布的Global IPO Watch最新統計，去年前三季全球IPO件數為1830件，超過2020年全年度的1422件，且各季的IPO件數皆高於2020年同一季度表現。

其中，2021年第一季全球IPO共730件，不但是2020年第一季的3.5倍，更創下近五年來的單季新高。雖然通膨壓力、變種病毒、供應鏈瓶頸、貨幣政策走向等干擾因素仍然令人擔憂，不過，觀察過去一年IPO市場的表現，資誠對2022年台灣IPO市場仍是樂觀看待。

資誠指出，去年台灣上市櫃新掛牌家數（含櫃轉市）共31家（2020年30家）；募資金額321億元（2020年147億元），平均募資額11億元，其中募資額最高者為晶圓代工廠力積電，募資額76.9億，占上市櫃總籌資額24%，其次為鋰電池模組大廠AES-KY，募資額47.8億元，皆高於2020年的最高募資額（23億）。

此外，根據這31家新掛牌公司的掛牌時間季度，可以畫出一條微笑曲線，有11家在2021年第一季掛牌，9家在第四季掛牌，第二季及第三季略減，分別為6家及5家。主因為2021年第一季延續2020年12月的掛牌熱度，1月即有7家公司完成掛牌，雖一度受疫情影響略微降溫，但9月起皆維持每月三家的掛牌進度，顯示台灣IPO市場正在重返軌道，並且可望重拾往日歡笑。

展望2022年，資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠指出，2022年台灣IPO市場有三大觀察重點，首先，半導體產業仍是市場主力，台灣半導體產業在全球供應鏈的獨特性及重要性，更是在中美貿易角力及疫情的推波助瀾下，不斷獲得突顯。在全球科技持續創新，科技巨擘不斷提出創新構想，半導體應用領域越來越寬廣的大趨勢下，可以合理推論半導體產業仍將繼續保持台灣IPO市場領頭羊的地位。

其次，多層次市場架構持續推進，去年戰略新板有6家登錄（東研信超、進典、數泓科、宏碁智醫、騰雲、倍力），創新板也有公司陸續提出申請。預期2022年證交所及櫃買中心仍將持續支持創新類型公司透過資本市場籌資，創新板及戰略新板有機會成為台灣資本市場的另一個亮點。

第三，ESG投資觀念將更加普及，PwC在2021年10月發布「全球投資人ESG調查報告」，受訪的全球325位投資人有79%表示，企業管理ESG風險和機會的方式是影響投資決策的重要因素。企業能否將ESG與企業策略相結合，並且清楚呈現給投資人，將成為影響企業未來籌資能力的重要關鍵。

資誠聯合會計師事務所審計服務市場發展長徐明釧認為，今年台灣IPO市場有機會創造近年IPO家數的新紀錄，除了市場較熟悉的半導體及生技醫療產業，與元宇宙概念相關的應用領域，如：人工智慧、物聯網、虛擬實境、擴增實境、5G等，也將成為閃耀焦點，預估2022年台灣IPO家數可望較過去兩年成長。