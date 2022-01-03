momo幣擴大使用範圍 可抵電信帳單也可租片、購片

富邦媒（8454）點數經濟耕耘向前推進，今（3）日宣布「momo幣」跨足電信「帳單線上折抵」、影音「myVideo租/購片折抵」兩大服務領域，擴大抵兌使用情境，搶攻會員好感度。momo針對會員經濟也再出招，凡於momo購物網當月累積消費滿5,000元，除可選擇MyMusic音樂30天免費聽，預計2月起還可另外選擇myVideo豪華月租免費看。

數位浪潮蓬勃，加上疫情推動無接觸、無現金興起，為提供會員更多的momo幣兌換選擇，momo積極開拓使用情境，自2021年第3季momo幣提供會員使用「myVideo租/購片折抵」的服務，試營運至今，每月使用momo幣折抵的訂單筆數呈階梯式成長，2021年12月已達近4,500筆，且每月選擇使用momo幣折抵的會員數，月均成長約兩成，可見會員對服務推出的肯定。

迎接2022年，momo幣兌換觸角再延伸跨足至「電信帳單線上折抵」服務，凡將momo會員帳號與台灣大（3045）用戶帳號進行綁定，momo會員即可於電信費繳款時選擇使用momo幣折抵帳單金額，momo幣1元可折抵1元電信帳單費用，最高能折抵200元。

momo祭出的「MyMusic消費滿額免費聽」回饋好康，至今免費資格累計開通人次高達近12萬人，且平均每月新增開通人次約4,000人。momo也將再次出招，預計2月起消費滿額除可選擇MyMusic音樂30天免費聽，還可另擇myVideo豪華月租免費看，兩大好康回饋二選一，搶攻會員好感度。