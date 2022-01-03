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宏碁陳俊聖：今年最大瓶頸是海、陸運物流因缺櫃而惡化

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖今（3）日表示，今年的景氣和產業市況將充滿不確定性，長短料情況依舊、出貨量仍不足滿足訂單需求，但他直言「今年最大瓶頸是海、陸運物流因缺櫃讓問題更惡化！」

針對零組件缺料情況，陳俊聖表示，雖然目前長短料的情況持續改善中，但未能滿足的訂單需求仍待消化。

陳俊聖強調，受到海運塞港、缺工、貨櫃周轉率降低等影響的物流挑戰，現已從歐、美地區延燒至亞洲，不僅是貨物在「海上漂」、進不了港，貨櫃大缺更導致貨出不去。

宏碁舉例，在各種不利因素加乘影響下，先前去年底前趕出貨的產品，預計要到今年第2季才運得到歐洲。

此外，火車陸運近期也惡化，原來從工廠出貨到客戶時間只需要2-3周，現在多一倍時間，主要是因新冠疫情檢查，導致出貨時間一直遞延。

觀察近來PC市場需求變化，陳俊聖說，商業需求在過去半年明顯長，尤在部分企業、政府陸續返回辦公室後，桌機、顯示器產品也接續上升。另在教育方面的需求「也一直都存在」，近期宏碁再成功取得中南美洲的相關標案。

陳俊聖 宏碁 顯示器

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