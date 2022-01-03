宏碁邀請藍色創新實驗船MS Porrima 高雄宣揚環保理念

PC品牌大廠宏碁（2353）今（3）日宣布與高雄市政府共同邀請「藍色經濟」創始人剛特·鮑利 （Dr. Gunter Pauli）及其藍色創新實驗船 MS Porrima 至高雄港停泊，宣揚透過「向海學習」認識科技、接近科技、 並且深入了解現在和未來的科技創新如何為台灣的永續經營帶來助益。

MS Porrima 為第一艘靠太陽能環行世界的船舶，此次環球航程第四次啟航，自大阪出發，以台灣作為本次為期四年環球航程的首站，透過此行來到四面環海的台灣，希望喚起國人對於海洋汙染、海洋資 源永續的重視，也希望啟發創業家打造新的商業模式。

MS Porrima 為一艘實驗性的零排放環保船舶，全球唯一 36 米雙體船造型，集結許多創新綠 能科技，利用再生能源，如太陽能、人工智慧風箏以及從海水分解氫氣航行。MS Porrima 搭載許多未來性趨勢技術：能透過微流體技術捕捉海洋中的奈米塑膠顆粒；帶有氣泡的新捕 魚技術能模仿鯨魚和海豚，僅捕捉公魚讓生態得以永續；從海水分解飲用水與氫氣；3D 視覺系統可以看見水下世界。

宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮指出，本次我個人、與宏碁公司能夠邀請綠能、海洋永續的產、學、 研代表，同時是『藍色經濟』創始人，也是我的好友 Dr. Gunter Pauli 特別航行來台，並且將這艘綠能永續的國際實驗船 ‒ MS Porrima，展現在國人面前，希望透過他對現況的諸多 創新辦法，能夠在這個瞬息萬變的時代，啟發新一代科學家、創業家、以及在台灣的產、官、 學各界。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖強調，宏碁集團向來非常重視環保、永續等相關的議題。 我也很高興宣布在『向海學習』的議題上宏碁已付諸實際實踐，旗下商用筆電 TravelMate Vero 已於部分零件採用海廢回收塑膠（Ocean Bound Plastic），並在2022年擴大將海廢回收塑膠導入產品線。

宏碁集團已於 2021 年正式宣布加入 RE100 全球再生能源倡議，並承諾於 2035 年 100% 全面採用再生能源。同時，宏碁亦為產業邁向永續的推手，和供應商一起打造具備韌 性、合作無間的供應鏈，為達低碳而共同努力。

因此，宏碁自今年推出Earthion平台，藉此 連結公司、全球供應鏈合作夥伴、消費者和員工，以追求長期、可持續性和對環境產生正面 積極的影響，Earthion 平台也象徵集團多年推動產業綠能永續成果。